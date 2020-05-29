Американская певица Леди Гага выпустила шестой студийный альбом Chromatica, в который вошли 16 песен, в том числе, записанные вместе с Арианой Гранде, Элтоном Джоном и k-pop группой Blackpink.

Релиз альбома должен был состояться раньше, но его отложили из-за эпидемии коронавируса. Однако не все песни поклонники Леди Гаги услышат впервые. Так, композиции Stupid Love и Rain on Me уже выходили в виде музыкальных видео.

https://www.youtube.com/watch?v=U4VUEdlaxhU" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, на карантине Леди Гага вместе с другими исполнителями участвовала в виртуальном концерте в поддержку усилий Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией коронавируса.

Тем временем Андреа Бочелли дал сольный концерт в пустом Миланском соборе. Благотворительный фонд, основанный Андреа Бочелли, помогает собрать деньги на покупку средств защиты для итальянского медперсонала.

До конца Google Play Music перестанет работать, его заменит YouTube Music. Компания начала официально приглашать пользователей осуществить переход на основной музыкальный сервис, чтобы в дальнейшем они могли перенести в YouTube Music все свои плейлисты и библиотеки из Google Play Music, пока он не закрылся окончательно.