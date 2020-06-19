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19 июня 2020, пятница, 10:06 23
Шоу-бизнес 2020-06-19T11:00:03+03:00
Українські Новини
Сегодня Боб Дилан выпустил 39-й студийный альбом Rough and Rowdy Ways

Сегодня Боб Дилан выпустил 39-й студийный альбом Rough and Rowdy Ways

Елизавета Кесельман
Боб Дилан, Новый альбом, Альбом Rough and Rowdy Ways, Выход альбома

Легендарный американский артист и музыкант Боб Дилан сегодня, 19 июня, выпустил 39-й студийный альбом Rough and Rowdy Ways. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Альбом Rough and Rowdy Ways стал первым альбомом исполнителя за восемь лет. В нем содержаться исключительно новые песни, после выхода сборника Tempest в 2012 году. Впоследствии музыкант презентовал еще три пластинки - Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) и Triplicate (2017), однако они состояли из каверов песен, ранее записанных классиками американской музыки, в том числе Фрэнком Синатрой, Гарольдом Арленом и Сайем Коулманом.

 

Как сообщали Українські Новини, Боб Дилан стал первым рок-музыкантом, удостоенным Нобелевской премии по литературе.

В 2017 году Бобу Дилану присудили премию за "создание новых поэтических выражений в выдающейся американской песенной традиции". Авторитетное издание The Rolling Stone называет его вторым наиболее важным исполнителем в истории после британцев The Beatles.

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