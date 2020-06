Сегодня Боб Дилан выпустил 39-й студийный альбом Rough and Rowdy Ways

Легендарный американский артист и музыкант Боб Дилан сегодня, 19 июня, выпустил 39-й студийный альбом Rough and Rowdy Ways. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Альбом Rough and Rowdy Ways стал первым альбомом исполнителя за восемь лет. В нем содержаться исключительно новые песни, после выхода сборника Tempest в 2012 году. Впоследствии музыкант презентовал еще три пластинки - Shadows in the Night (2015), Fallen Angels (2016) и Triplicate (2017), однако они состояли из каверов песен, ранее записанных классиками американской музыки, в том числе Фрэнком Синатрой, Гарольдом Арленом и Сайем Коулманом.

𝑹𝒐𝒖𝒈𝒉 𝒂𝒏𝒅 𝑹𝒐𝒘𝒅𝒚 𝑾𝒂𝒚𝒔. The New Album from Bob Dylan.

Out Now. https://t.co/SN0XeyNKiN pic.twitter.com/pllqAxs0ig — Bob Dylan (@bobdylan) June 19, 2020

Как сообщали Українські Новини, Боб Дилан стал первым рок-музыкантом, удостоенным Нобелевской премии по литературе.

В 2017 году Бобу Дилану присудили премию за "создание новых поэтических выражений в выдающейся американской песенной традиции". Авторитетное издание The Rolling Stone называет его вторым наиболее важным исполнителем в истории после британцев The Beatles.