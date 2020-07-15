Уличный художник Бэнкси разрисовал вагон метро в Лондоне крысами с масками

Известный британский уличный художник Бэнкси, который поблагодарил медиков картиной о коронавирусе, разрисовал в Лондоне вагон метро. Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram. Своей новой работой художник призвал людей носить маски в метрополитене во время пандемии коронавируса. На ролике Бэнкси, одетый в защитный костюм уборщика, зашел в вагон метро и нарисовал крыс. Одна из них чихает, другая использует маску для лица как парашют. Третья крыса держит в лапах антисептик.В метрополитене сообщили журналистам, что уже стерли работу Бэнкси, так как в метро запрещено рисовать граффити. Посмотреть эту публикацию в Instagram . . If you don’t mask - you don’t get. Публикация от Banksy (@banksy) 14 Июл 2020 в 6:30 PDT Как сообщали Українські Новини, картина парламента Бэнкси ушла за рекордную сумму на аукционе.Ранее картина Бэнкси "самоуничтожилась" сразу после продажи на аукционе Sotheby's за миллион фунтов.Кроме того, в Лондоне появилось изображение возможного авторства Бэнкси.