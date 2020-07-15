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  • Уличный художник Бэнкси разрисовал вагон метро в Лондоне крысами с масками
15 июля 2020, среда, 13:45 588
Lifestyle 2020-07-15T14:45:02+03:00
Українські Новини
Уличный художник Бэнкси разрисовал вагон метро в Лондоне крысами с масками

Уличный художник Бэнкси разрисовал вагон метро в Лондоне крысами с масками

Валерия Драгомирова
Лондон, Бэнкси, Пандемия коронавируса

Известный британский уличный художник Бэнкси, который поблагодарил медиков картиной о коронавирусе, разрисовал в Лондоне вагон метро.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Своей новой работой художник призвал людей носить маски в метрополитене во время пандемии коронавируса.

На ролике Бэнкси, одетый в защитный костюм уборщика, зашел в вагон метро и нарисовал крыс. Одна из них чихает, другая использует маску для лица как парашют. Третья крыса держит в лапах антисептик.

В метрополитене сообщили журналистам, что уже стерли работу Бэнкси, так как в метро запрещено рисовать граффити.

 
 
 
 
 
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. . If you don’t mask - you don’t get.

Публикация от Banksy (@banksy)



Как сообщали Українські Новини, картина парламента Бэнкси ушла за рекордную сумму на аукционе.

Ранее картина Бэнкси "самоуничтожилась" сразу после продажи на аукционе Sotheby's за миллион фунтов.

Кроме того, в Лондоне появилось изображение возможного авторства Бэнкси

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