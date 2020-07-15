Уличный художник Бэнкси разрисовал вагон метро в Лондоне крысами с масками

Известный британский уличный художник Бэнкси, который поблагодарил медиков картиной о коронавирусе, разрисовал в Лондоне вагон метро.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Instagram.

Своей новой работой художник призвал людей носить маски в метрополитене во время пандемии коронавируса.

На ролике Бэнкси, одетый в защитный костюм уборщика, зашел в вагон метро и нарисовал крыс. Одна из них чихает, другая использует маску для лица как парашют. Третья крыса держит в лапах антисептик.



В метрополитене сообщили журналистам, что уже стерли работу Бэнкси, так как в метро запрещено рисовать граффити.





Как сообщали Українські Новини, картина парламента Бэнкси ушла за рекордную сумму на аукционе.



Ранее картина Бэнкси "самоуничтожилась" сразу после продажи на аукционе Sotheby's за миллион фунтов.



Кроме того, в Лондоне появилось изображение возможного авторства Бэнкси.