В Лондоне появилось изображение возможного авторства Бэнкси

Возле Мраморной Арки в Лондоне появилась предположительно новая работа Бэнкси на фоне протестов против изменения климата организации Extinction Rebellion.

Произведение искусства, которое еще не подтверждено как Бэнкси, появилось в одно время с недавними протестами активистов по борьбе за климат, пишет газета Evening Standard.

Наряду с изображением ребенка с эмблемой акции протеста, на нем написано: "С этого момента заканчивается отчаяние и начинается тактика".

Рано в пятницу, люди уже собирались возле Мраморной Арки - единственного санкционированного полицией места протеста - чтобы сфотографировать работу.

Эксперты по работам Бэнкси уверены, что новая картина "Мраморная Арка" является настоящей, по оценкам, она может стоить более 1 миллиона фунтов стерлингов.

Уличный художник-аноним еще не подтвердил, что это его произведение, но эксперты заявили, что его качество и стиль указывают на его подлинность.

Как сообщали Українські Новини, граффити Бэнкси в Киеве оказались подделкой.

Ранее Бэнкси объявил онлайн-лотерею своей новой скульптуры для нужд беженцев. Также в декабре Бэнкси показал свое новое шедевральное графити.