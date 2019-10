Приматы за 12 млн долларов: картина парламента Бэнкси ушла за рекордную сумму на аукционе

Об этом говорится в сообщении Sotheby's в микроблоге Twitter.

"Бессмысленная работа" Бэнкси. Монументальная картина Палаты общин, переполненная парламентскими приматами, продается под аплодисменты по цене 9 879 500 фунтов стерлингов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что картина была продана после 13-минутной битвы за нее на аукционе и за стоимость выше рекордной в 9 раз. Сумма превысила изначально заданную на аукционе почти в 6 раз.

Ранее самая дорогая работа Бэнкси оценивалась покупателем в 1,8 млн долларов.

#AuctionUpdate Monkey Business 🐒🍌: #Banksy’s monumental painting of the House of Commons overrun with parliamentary primates sells to applause at £9,879,500 - 9 times its previous record - after a 13 minute bidding battle. pic.twitter.com/5LPR5BlgCH