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  • Вуличний художник Бенксі розмалював вагон метро в Лондоні щурами з масками
15 липня 2020, середа, 13:45 7
Lifestyle 2020-07-15T16:45:04+03:00
Українські Новини
Вуличний художник Бенксі розмалював вагон метро в Лондоні щурами з масками

Вуличний художник Бенксі розмалював вагон метро в Лондоні щурами з масками

Валерия Драгомирова
Лондон, Метро, Бенксі

Відомий британський вуличний художник Бенксі розмалював вагон метро у Лондоні. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Своєю новою роботою художник закликав людей носити маски в метрополітені під час пандемії коронавірусу.

На ролику Бенксі, одягнений у захисний костюм прибиральника, зайшов у вагон метро і намалював щурів. Одна з них чхає, інша використовує маску для обличчя як парашут. Третій щур тримає в лапах антисептик.


У метрополітені повідомили журналістам, що вже стерли роботу Бенксі, так як в метро заборонено малювати графіті.

 
 
 
 
 
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. . If you don’t mask - you don’t get.

Публикация от Banksy (@banksy)

Як повідомляли Українські Новини, картина парламенту Бенксі пішла за рекордну суму на аукціоні.

Раніше картина Бенксі "самознищилася" відразу після продажу на аукціоні sotheby's за мільйон фунтів.

Крім того, у Лондоні з'явилося зображення можливого авторства Бенксі.

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