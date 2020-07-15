Вуличний художник Бенксі розмалював вагон метро в Лондоні щурами з масками

Відомий британський вуличний художник Бенксі розмалював вагон метро у Лондоні. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Своєю новою роботою художник закликав людей носити маски в метрополітені під час пандемії коронавірусу.

На ролику Бенксі, одягнений у захисний костюм прибиральника, зайшов у вагон метро і намалював щурів. Одна з них чхає, інша використовує маску для обличчя як парашут. Третій щур тримає в лапах антисептик.



У метрополітені повідомили журналістам, що вже стерли роботу Бенксі, так як в метро заборонено малювати графіті.

Як повідомляли Українські Новини, картина парламенту Бенксі пішла за рекордну суму на аукціоні.

Раніше картина Бенксі "самознищилася" відразу після продажу на аукціоні sotheby's за мільйон фунтів.

Крім того, у Лондоні з'явилося зображення можливого авторства Бенксі.