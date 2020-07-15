Вуличний художник Бенксі розмалював вагон метро в Лондоні щурами з масками

Відомий британський вуличний художник Бенксі розмалював вагон метро у Лондоні. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Своєю новою роботою художник закликав людей носити маски в метрополітені під час пандемії коронавірусу. На ролику Бенксі, одягнений у захисний костюм прибиральника, зайшов у вагон метро і намалював щурів. Одна з них чхає, інша використовує маску для обличчя як парашут. Третій щур тримає в лапах антисептик.У метрополітені повідомили журналістам, що вже стерли роботу Бенксі, так як в метро заборонено малювати графіті. Посмотреть эту публикацию в Instagram . . If you don’t mask - you don’t get. Публикация от Banksy (@banksy) 14 Июл 2020 в 6:30 PDT Як повідомляли Українські Новини, картина парламенту Бенксі пішла за рекордну суму на аукціоні. Раніше картина Бенксі "самознищилася" відразу після продажу на аукціоні sotheby's за мільйон фунтів. Крім того, у Лондоні з'явилося зображення можливого авторства Бенксі.