Медсестра-супергерой. Уличный художник Бэнкси поблагодарил медиков новой картиной о коронавирусе

Новый рисунок известного британского уличного художника Бэнкси появился в больнице Саутгемптон в британском графстве Хэмпшир.

Об этом сообщает ВВС.



Рисунок повесили в фойе возле отделения неотложной помощи. На нем изображен мальчик, он отказался от своих фигурок Человека-паука и Бэтмена в пользу нового любимого героя боевика - медсестры. На костюме куклы изображен красный крест - это единственный цветной элемент картины.



Художник оставил записку для работников больницы, в которой было написано: "Спасибо за все, что вы делаете".

Рисунок Бэнкси. Фото: Twitter/paulahead_UHS



Осенью рисунок продадут на аукционе, а вырученные средства передадут Национальной службе здравоохранения (National Health Service, NHS). Директор клиники Паула Хэд сказала, что признание Бэнкси является для них огромной честью.



Как сообщали Українські Новини, картина парламента Бэнкси ушла за рекордную сумму на аукционе.



Ранее картина Бэнкси "самоуничтожилась" сразу после продажи на аукционе Sotheby's за миллион фунтов.



Кроме того, в Лондоне появилось изображение возможного авторства Бэнкси.