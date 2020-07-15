В Днепропетровской области усилили карантин

В Днепропетровской области ограничили работу ночных клубов, кафе, ресторанов, баров и заведений культуры после 23:00. Таким образом в регионе ужесточили карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Работу этих заведений запретили до 7:00. Исключение - кинотеатры и заведения, которые работают на вынос.

Такое решение принял Кабинет министров Украины, на местном уровне его подтвердила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, по состоянию на сегодня, в Днепропетровской области 1155 случаев коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в Ровенской области ослабили карантин и разрешили возобновить работу кинотеатров. Какие условия.

Ранее Українські Новини сообщали, в Черновицкой области ослабили карантин и разрешили работать до 23:00 развлекательным заведениям и учреждениям культура.

Кроме того, ослабили карантинные ограничения и в Донецкой области: разрешили работать развлекательным центрам и заведениям общественного питания с 7:00 до 23:00 часов.