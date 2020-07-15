подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 июля 2020, среда, 13:10 1013
Политика 2020-07-15T13:30:02+03:00
Українські Новини
В Днепропетровской области усилили карантин

В Днепропетровской области усилили карантин

Ольга Фандорина
Днепропетровская область, Карантин, карантин в Днипре, ослабление карантина
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

В Днепропетровской области ограничили работу ночных клубов, кафе, ресторанов, баров и заведений культуры после 23:00. Таким образом в регионе ужесточили карантин.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Работу этих заведений запретили до 7:00. Исключение - кинотеатры и заведения, которые работают на вынос.

Такое решение принял Кабинет министров Украины, на местном уровне его подтвердила областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отметим, по состоянию на сегодня, в Днепропетровской области 1155 случаев коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, в Ровенской области ослабили карантин и разрешили возобновить работу кинотеатров. Какие условия.

Ранее Українські Новини сообщали, в Черновицкой области ослабили карантин и разрешили работать до 23:00 развлекательным заведениям и учреждениям культура.

Кроме того, ослабили карантинные ограничения и в Донецкой области: разрешили работать развлекательным центрам и заведениям общественного питания с 7:00 до 23:00 часов.

Больше новостей о: Днепропетровская область Карантин карантин в Днипре ослабление карантина

В Украине продлят карантин на месяц, но изменят ус...
Отпуск-2020 в Украине: какие туристические объекты...
Первые нарушения после ослабления карантина: как в...
До конца карантина осталось 17 дней. Что разрешено...
В Киеве новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом — 147 заболевших за сутки
В Украине продлят карантин на месяц, но изменят условия, — Степанов
Новости
Рада назначила местные выборы на 25 октября 13:45
Верховная Рада изменит график пленарных заседаний: как теперь будет работать парламент 13:38
Австрия продлила запрет на авиаперелеты из Украины до августа 13:35
Провайдер "Ланет" заявляет о давлении со стороны "1+1 Media" 13:19
В Днепропетровской области усилили карантин 13:10
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник 05:20
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
Украинцы могут путешествовать в 25 стран. Список направлений 11:45 Дополнено
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
В Украине хотят ввести пожизненное заключение за пьяные ДТП с жертвами 23:51
больше новостей
В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok