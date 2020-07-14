В Донецкой области ослабили карантин. Что разрешается

В то время, как Одесская область не готова к смягчению карантина, в Донецкой области ослабили карантин. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Так, согласно решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, ослабили ограничения работы развлекательных и заведений общественного питания.

"Отныне развлекательным заведениям и субъектам хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанам, кафе, барам, закусочным, столовым, кафетерии, буфеты и т.д.) разрешено работать с 7:00 до 23:00 часов", – говорится в сообщении.

Кроме того, не ограничивается возможность предоставлять ночью услуги общественного питания с адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Однако, запрещается работа после 23:00 и до 7:00 часов утра учреждений культуры, кроме кинотеатров.

Ранее Українські Новини сообщали, в Одессе ужесточили карантинные меры, запрещается работать ночью ночным клубам и ресторанам.

Тем временем, по данным источника в Министерстве здравоохранения Украины, карантин хотят продлить еще на две недели – до 14 августа.