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14 июля 2020, вторник, 15:35 490
Общество 2020-07-14T16:30:02+03:00
Українські Новини
В Донецкой области ослабили карантин. Что разрешается

В Донецкой области ослабили карантин. Что разрешается

Ирина Николенко
Донецкая область, коронавирус в Украине, Карантинные меры, ослабление карантина
Карантин. Фото: Pexels
Карантин. Фото: Pexels

В то время, как Одесская область не готова к смягчению карантина, в Донецкой области ослабили карантин. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации, передают Українські Новини.

Так, согласно решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, ослабили ограничения работы развлекательных и заведений общественного питания.

"Отныне развлекательным заведениям и субъектам хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанам, кафе, барам, закусочным, столовым, кафетерии, буфеты и т.д.) разрешено работать с 7:00 до 23:00 часов", – говорится в сообщении.

Кроме того, не ограничивается возможность предоставлять ночью услуги общественного питания с адресной доставки заказов и заказов на вынос.

Однако, запрещается работа после 23:00 и до 7:00 часов утра учреждений культуры, кроме кинотеатров.

Ранее Українські Новини сообщали, в Одессе ужесточили карантинные меры, запрещается работать ночью ночным клубам и ресторанам.

Тем временем, по данным источника в Министерстве здравоохранения Украины, карантин хотят продлить еще на две недели – до 14 августа.

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