В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов

После того, как в части Киева отключили воду из-за ремонтных работ, в Святошинском районе столицы отключат водоснабжение через гидравлические испытания до 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго", передают Українські Новини. Как сообщает "Киевтеплоэнерго", в связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей, в Святошинском районе будет отсутствовать горячая вода до 27 июля. Список адресов в Святошинском районе Также по 20 июля будет отсутствовать горячая вода в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей в Оболонском, Подольском и Соломенском районах. Список адресов в Оболонском районе В Оболонском районе отключат воду. Скриншот КП "Киевтеплоэнерго" Список адресов в Подольском районе Список адресов в Соломенском районе В Соломенском районе отключат воду. Скриншот КП "Киевтеплоэнерго" Ранее Українські Новини сообщали, горячую воду отключат в 3 районах столицы до 30 июня в связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей. С 12 мая в Киеве начали отключать горячую воду в связи с гидравлическими испытаниями.