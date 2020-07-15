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15 июля 2020, среда, 13:00 2007 Документ
Общество 2020-07-15T13:30:02+03:00
Українські Новини
В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов

В нескольких районах Киева отключат горячую воду: список адресов

Ирина Николенко
Горячая вода, Гидравлические испытания, отключение воды в Киеве, КП
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto
Водоснабжение. Фото: pixabаy.cоm/Skitterphoto

После того, как в части Киева отключили воду из-за ремонтных работ, в Святошинском районе столицы отключат водоснабжение через гидравлические испытания до 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевтеплоэнерго", передают Українські Новини.

Как сообщает "Киевтеплоэнерго", в связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей, в Святошинском районе будет отсутствовать горячая вода до 27 июля.

Список адресов в Святошинском районе

Также по 20 июля будет отсутствовать горячая вода в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей в Оболонском, Подольском и Соломенском районах.

Список адресов в Оболонском районе

В Оболонском районе отключат воду. Скриншот КП В Оболонском районе отключат воду. Скриншот КП "Киевтеплоэнерго"

Список адресов в Подольском районе

Список адресов в Соломенском районе

В Соломенском районе отключат воду. Скриншот КП В Соломенском районе отключат воду. Скриншот КП "Киевтеплоэнерго"

Ранее Українські Новини сообщали, горячую воду отключат в 3 районах столицы до 30 июня в связи с гидравлическими испытаниями тепловых сетей.

С 12 мая в Киеве начали отключать горячую воду в связи с гидравлическими испытаниями.

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