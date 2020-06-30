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30 июня 2020, вторник, 23:58 752
Экономика 2020-07-01T00:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве пройдут масштабные отключения воды: список адресов

В Киеве пройдут масштабные отключения воды: список адресов

Надежда Комендантова
Водоснабжение, Киевводоканал, Ограничение водоснабжения, Отключение воды, отключение воды в Киеве
Вода.
Вода.

С 1 июля в Киеве пройдут отключения холодной воды. Как сообщает Киевводоканал, это связано с плановыми ремонтными работами. Жильцам необходимо сделать запасы, так как воды не будет сутки.

Водоснабжения будет по следующим адресам:

1 июля с 9.30 до 2 июля 8.00:

  • улица Ревуцкого, 40, 42в,
  • проспект Бажана, 1т, 30, 30/1, 36а,
  • 1 июля с 9.00 до 19.00
  • улица Кирилловская, 99

1 июля с 10.00 до 21.00:

улица Предславинская, 31/9, 29, 25, 19, 21, 9, 11-13, 12, 14, 24, 26а

улица Лабораторная, 8

улица Большая Васильковская, 89, 91, 95, 97, 101

Коммунальщики напоминают о необходимости заранее запастись водой.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве начали отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний с 12 мая. 

Кроме того, СНБО прогнозирует в Украине дефицит воды. По информации Государственного агентства водных ресурсов, последние пять лет в Украине были маловодны, поэтому существует вероятность возникновения дефицита воды в бассейнах некоторых рек.

 

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