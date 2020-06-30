В Киеве пройдут масштабные отключения воды: список адресов

С 1 июля в Киеве пройдут отключения холодной воды. Как сообщает Киевводоканал, это связано с плановыми ремонтными работами. Жильцам необходимо сделать запасы, так как воды не будет сутки.

Водоснабжения будет по следующим адресам:

1 июля с 9.30 до 2 июля 8.00:

улица Ревуцкого, 40, 42в,

проспект Бажана, 1т, 30, 30/1, 36а,

1 июля с 9.00 до 19.00

улица Кирилловская, 99

1 июля с 10.00 до 21.00:

улица Предславинская, 31/9, 29, 25, 19, 21, 9, 11-13, 12, 14, 24, 26а

улица Лабораторная, 8

улица Большая Васильковская, 89, 91, 95, 97, 101

Коммунальщики напоминают о необходимости заранее запастись водой.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве начали отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний с 12 мая.

Кроме того, СНБО прогнозирует в Украине дефицит воды. По информации Государственного агентства водных ресурсов, последние пять лет в Украине были маловодны, поэтому существует вероятность возникновения дефицита воды в бассейнах некоторых рек.