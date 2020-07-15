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15 июля 2020, среда, 12:00 1391
Политика 2020-07-15T13:15:03+03:00
Українські Новини
На Прикарпатье восстановили газопровод, разрушенный паводком

На Прикарпатье восстановили газопровод, разрушенный паводком

Ольга Фандорина
Наводнение, Газопровод, Прикарпатье, наводнение на западе Украины
Газопровод
Газопровод

В селе Назавизов Надворнянского района восстановили газопровод, который был разрушен в результате наводнения. Об этом  сообщила Ивано-Франковская облгосадминистрация.

"В селе Назавизов Надворнянского района восстановили газопровод, разрушенный стихией 23-24 июня", – говорится в сообщении.

В ОГА напомнили, что в селе Назавизов наводнение размыло берега и газопровод оказался в русле реки. Без газа остались более тысячи человек в селах Гвизд и Мирное.

Сейчас в области работы по ликвидации последствий наводнения продолжаются. Без газоснабжения еще остаются более 2 тысяч абонентов в Надворнянском, Коломыйском, Рожнятовском, Косовском и Калушском районах.

Как сообщали Українські Новини, прокуратура Ивано-Франковской области начала уголовное производство по фактам вырубки лесов, что вероятно и привело к стихийному бедствию на территории Прикарпатья.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что вследствие ухудшения погодных условий в западных регионах уничтожено 120 мостов.

Также у Зеленского рассказали, как помогут с жильем людям, чьи дома пострадали при наводнении. 

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