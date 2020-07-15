Во Львове разрешили открыться детсадам

Львовские власти разрешили с 17 июля работу в городе детских садов и инклюзивно-ресурсных центров с 15 июля.

Об этом говорится в сообщении Львовского горсовета, передают Українськi Новини.

Соответствующее решение было принято 14 июля на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"На сегодняшнем заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС мы обсуждали протокол внеочередного заседания областной комиссии, которая состоялась вчера. Согласно критериям постановления Кабмина, Львовская область может перейти к следующему этапу ослабления карантинных мероприятий, поэтому был принят ряд последующих решений. Мы приняли решение разрешить работу дошкольных учебных заведений всех типов и форм собственности с 17 июля. Накануне нам необходимо провести опрос среди родителей, чтобы понимать, какое ожидаемое количество детей может посещать садики, и завезти продукты питания для детей", - сказано в сообщении.

Также комиссия разрешила работу инклюзивного-ресурсных центров Львова для проведения коррекционной и психологической помощи, необходимой для детей.

Кроме того, было принято решение с 15 июля разрешить работу заведениям, которые предлагают свои услуги по размещению.

"Мы внесли изменения в решение городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в части того, что не разрешено: запрещается посещение мест общественного пребывания и общественного транспорта без масок и удостоверения личности, проведение различных мероприятий в количестве более 10 человек, деятельность заведений общественного питания с 23:00 до 7:00", - отмечает горсовет.

На заседании комиссии было принято решение о начале работы лабораторного подразделения клинической больницы скорой медицинской помощи на базе лаборатории Госпродпотребслужбы.

Как сообщали Українськi Новини, 500 детских садов работают в Киеве после снятия ограничений.

Тем временем Рада поддержала финансирование из госбюджета детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" во время карантина.