подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
15.07.2020 12:00 Пресс-конференция: "Что ждет игорный бизнес после легализации?"

15 июля 2020, среда, 10:00 251
Кабмин 2020-07-15T11:00:32+03:00
Українські Новини
МВД инициирует запрет на госрегистрацию подлежащих утилизации авто. Что это значит

МВД инициирует запрет на госрегистрацию подлежащих утилизации авто. Что это значит

Елена Новикова
МВД, Автомобили, Иностранная регистрация автомобиля, Транспортные средства, Ввоз автомобилей, Регистрация транспортных средств, Госрегистрация авто
Автомобиль. Фото: Pixabay
Автомобиль. Фото: Pixabay

Министерство внутренних дел инициирует запрет государственной регистрации автомобилей, которые были ввезены в Украину как те, которые подлежат утилизации, а также инициирует госрегистрацию новых автомобилей через юрлица и физлица.

Об этом говорится в проекте постановления об изменениях государственной регистрации автомобилей, который обнародовало МВД, передают Українськi Новини.

Проектом постановления вводится новая норма, согласно которой, для осуществления регистрации транспортного средства принимаются документы, составленные за пределами Украины с участием должностных лиц компетентных органов или присланные от таких органов, при условии их перевода на государственный язык консульскими учреждениями Министерства иностранных дел Украины или официальными органами других государств путем проставления на документах апостиля в порядке, определенном Гаагской конвенцией, которая отменяет требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года.

Без легализации такие документы принимаются в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством Украины, международными договорами, в которых участвует Украина.

Такие документы также могут быть скреплены гербовой печатью в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых взаимоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, если иное не предусмотрено международными соглашениями Украины.

Также проект постановления предполагает, что документы, удостоверяющие, что транспортное средство подлежит утилизации, не являются документами, которые подтверждают регистрацию транспортного средства.

По данным СМИ, в США, если автомобиль разбит, то изымается техпаспорт автомобиля и выдается документ о том, что транспортное средство подлежит утилизации.

На данный момент такой документ не запрещает госрегистрацию ввезенных в Украину автомобилей.

Как сообщали Українськi Новини, за подделку автомобильного номерного знака Рада хочет лишать свободы на 5-7 лет.

Также Рада планирует ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде. 

Больше новостей о: МВД Автомобили Иностранная регистрация автомобиля Транспортные средства Ввоз автомобилей Регистрация транспортных средств Госрегистрация авто

МВД инициирует госрегистрацию новых автомобилей че...
Рада изменила налогообложение ввоза легковых авто...
В июне продажи новых коммерческих авто сократились...
В Киеве угоняют по 6 автомобилей с "евробляхами" в...
До конца карантина осталось 17 дней. Что разрешено
В Украине количество новых случаев заражения коронавирусом растет второй день подряд
Новости
В Харькове мужчина избил оператора одного канала, а другому повредил машину, - НСЖУ 11:19
Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны 11:18
В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября 11:15
Вчера госпитализировали больше 200 больных коронавирусом, среди них 61 ребенок 11:00
Рубль просел после после небольшого роста. Курс российской нацвалюты на среду 10:46
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник 05:20
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Украинцы могут путешествовать в 25 стран. Список направлений 11:45 Дополнено
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Для украинцев открыта возможность провести отпуск в 25 странах. Куда можно полететь без самоизоляции 06:05
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
больше новостей
Во Львове разрешили открыться детсадам
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok