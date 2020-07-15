МВД инициирует запрет на госрегистрацию подлежащих утилизации авто. Что это значит

Министерство внутренних дел инициирует запрет государственной регистрации автомобилей, которые были ввезены в Украину как те, которые подлежат утилизации, а также инициирует госрегистрацию новых автомобилей через юрлица и физлица.

Об этом говорится в проекте постановления об изменениях государственной регистрации автомобилей, который обнародовало МВД, передают Українськi Новини.

Проектом постановления вводится новая норма, согласно которой, для осуществления регистрации транспортного средства принимаются документы, составленные за пределами Украины с участием должностных лиц компетентных органов или присланные от таких органов, при условии их перевода на государственный язык консульскими учреждениями Министерства иностранных дел Украины или официальными органами других государств путем проставления на документах апостиля в порядке, определенном Гаагской конвенцией, которая отменяет требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 года.

Без легализации такие документы принимаются в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством Украины, международными договорами, в которых участвует Украина.

Такие документы также могут быть скреплены гербовой печатью в соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых взаимоотношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, если иное не предусмотрено международными соглашениями Украины.

Также проект постановления предполагает, что документы, удостоверяющие, что транспортное средство подлежит утилизации, не являются документами, которые подтверждают регистрацию транспортного средства.

По данным СМИ, в США, если автомобиль разбит, то изымается техпаспорт автомобиля и выдается документ о том, что транспортное средство подлежит утилизации.

На данный момент такой документ не запрещает госрегистрацию ввезенных в Украину автомобилей.

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