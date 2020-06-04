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04 июня 2020, четверг, 06:40 235
Силовые структуры 2020-06-04T07:30:02+03:00
Українські Новини
Мобильные сервисные центры МВД принимают три раза в неделю

Мобильные сервисные центры МВД принимают три раза в неделю

Ирина Николенко
МВД, Водители, Удостоверение, Сервисный центр МВД, Удостоверение водителя
Мобильные сервисы МВД возобновили работу. Фото: pixabay
Мобильные сервисы МВД возобновили работу. Фото: pixabay

В то время, как МВД разрешило оформлять авто на другого водителя с помощью онлайн-сервиса "Управление надлежащим пользователем", возобновили работу и мобильные сервисные центры МВД. Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

В пресс-службе сервисного центра МВД сообщают, что мобильные центры снова возобновили работу. Каждый передвижной сервисный центр оснащен современным оборудованием и предоставляет услуги стационарных сервисных центров МВД.

Услуги:

  • регистрация и перерегистрация транспортных средств;
  • замена водительского удостоверения;
  • выдача международного водительского удостоверения.

Мобильные сервисные центры МВД могут обслуживать граждан в отдаленных уголках страны.Чтобы мобильный сервисный центр МВД прибыл в населенный пункт, нужно обратиться в органы местного самоуправления.

Обслуживают граждан в МСЦ МВД два администратора и специалист экспертной службы МВД.

Дни работы мобильных сервисных центров МВД: среда, четверг, пятница.

Мобильный сервисный центр МВД. Фото: МВДМобильный сервисный центр МВД. Фото: МВД

Как сообщали Українські Новини, с 1 июня в Украине начала работать автоматическая фиксация нарушений ПДД.

В Украине возобновили работу практические экзамены по управлению транспортным средством.

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