Мобильные сервисные центры МВД принимают три раза в неделю

В то время, как МВД разрешило оформлять авто на другого водителя с помощью онлайн-сервиса "Управление надлежащим пользователем", возобновили работу и мобильные сервисные центры МВД. Об этом сообщила пресс-служба Главного сервисного центра МВД на своей странице в Facebook, передают Українські Новини.

В пресс-службе сервисного центра МВД сообщают, что мобильные центры снова возобновили работу. Каждый передвижной сервисный центр оснащен современным оборудованием и предоставляет услуги стационарных сервисных центров МВД.

Услуги:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения.

Мобильные сервисные центры МВД могут обслуживать граждан в отдаленных уголках страны.Чтобы мобильный сервисный центр МВД прибыл в населенный пункт, нужно обратиться в органы местного самоуправления.

Обслуживают граждан в МСЦ МВД два администратора и специалист экспертной службы МВД.

Дни работы мобильных сервисных центров МВД: среда, четверг, пятница.

Мобильный сервисный центр МВД. Фото: МВД

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