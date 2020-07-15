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15 июля 2020, среда, 11:18 495
Медицина 2020-07-15T11:30:02+03:00
Українські Новини
Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны

Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны

Валерия Драгомирова
Минздрав, Зеленая зона, Красная зона
Коронавирус. Фото: twitter.com/imfnews
Коронавирус. Фото: twitter.com/imfnews

Министерство здравоохранения инициировало увеличение критерия для разделения государств на страны "красной" и "зеленой" зон до 55 активных больных коронавирусной инфекцией на 100 тыс. населения.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"Когда мы принимали решение, перед 22 июня, именно критерий 40 активных больных на 100 тыс. населения и был внедрен в Украине. Перед 1 июля страны Европейского Союза изменили критерий на инциндентность. Мы также следим за этим, мы не исключаем, что будем пересматривать эти критерии", - сказал он.

При этом, в связи с увеличением количества активных больных в Украине (по словам Степанова, сейчас показатель составляет более 62 на 100 тыс. населения), было внесено предложение относительно увеличения критерия для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны до 55 на 100 тыс. населения.

"То есть страны, которые будут иметь более 55, будут попадать в перечень "красной" зоны", - прокомментировал министр.

Также Степапнов не исключил переход от критерия количества активных больных к критерию инциндентности.

Действующий критерий разделения - 40 активных больных на 100 тыс. населения.

Решение об увеличении или изменении критерия должен принять Кабинет Министров.

Как сообщали Українськi Новини, за неделю перечень стран, в которые украинским туристам открыт въезд, расширился с 23 до 25.

Кроме того, в Минздраве рассказали, где можно сдать тест на коронавирус для прекращения самоизоляции

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