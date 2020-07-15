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15 июля 2020, среда, 10:38 33
Судебная власть 2020-07-15T11:15:12+03:00
Українські Новини
С золотого слитка, икон и золотых сережек Богатыревой сняли арест

С золотого слитка, икон и золотых сережек Богатыревой сняли арест

Валерия Драгомирова
арест имущества, Раиса Богатырева, Высший антикоррупционный суд
Раиса Богатырева
Раиса Богатырева

Высший антикоррупционный суд отменил арест золотого слитка, значка "Партии регионов", ряда икон и другого имущества бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

В суд поступило ходатайство адвоката Богатыревой с просьбой снять арест с ее имущества.

8 июля суд удовлетворил его и снял арест с: 30 850 гривен, 1 650 евро, 1500 долларов, золотого слитка весом 2,5 грамма производства Швейцарии, иконы "Господь Вседержитель", иконы с изображением святых, иконы с изображением Игумена Почаевского, иконы с изображением Пресвятой Богородицы Курской "Знамение", иконы с изображением Божьей матери, иконы с изображением Ангела-хранителя, иконы с изображением святой мученицы Раисы, вазы для конфет, картины с изображением рождения Иисуса Христа, двух золотых сережек 585 пробы весом 7,72 грамма, значка "Партии Регионов" и других ценностей.

Все это имущество было арестовано в рамках расследования дела о причастности Богатыревой к хищению бюджетных средств.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения в виде ареста бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой.

Суд арестовал Богатыреву и назначил 6 млн гривен залога, после внесения которого она вышла из СИЗО.

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