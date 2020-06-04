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04 июня 2020, четверг, 23:19 17
Судебная власть 2020-06-04T23:30:01+03:00
Українські Новини
Суд отменил арест экс-министра здравоохранения Богатыревой

Суд отменил арест экс-министра здравоохранения Богатыревой

Надежда Комендантова
Арест, Суд, Экс-министр, Раиса Богатырева, мера пресечения
Раиса Богатырева. Фото: old.moz.gov.ua
Раиса Богатырева. Фото: old.moz.gov.ua

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила меру пресечения в виде ареста бывшему министру здравоохранения Раисе Богатыревой, у которой еще в октябре 2019 истек срок запрета на выезд за границу 

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"Из-за невручения сообщения о подозрении прокуратурой Киева Апелляционная палата отменила меру пресечения бывшему вице-премьер министру Украины - министру здравоохранения", - сказано в нем.

В четверг Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу защитника подозреваемой на решение следственного судьи Печерского районного суда, которым к подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

По результатам судебного рассмотрения суд отменил постановление следственного судьи Печерского районного суда и отказал в удовлетворении ходатайства о применении к подозреваемой меры пресечения.

Принимая такое решение, суд апелляционной инстанции исходил из того, что прокуратура, согласно сообщению, допустила грубые нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса в части надлежащего вручения уведомления о подозрении.

Также пресс-служба сообщает, что во время судебного рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения следственным судьей Печерского районного суда не были приняты меры для устранения нарушений.

Данные нарушения стали основанием для отмены постановления следственного судьи Печерского районного суда от 28 августа 2019 года и отказа в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, 27 августа правоохранительные органы задержали Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве.

Ранее Прокуратура Киева просила Печерский суд рассмотреть вопрос о взятии под стражу Богатыревой.

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