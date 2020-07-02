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02 июля 2020, четверг, 12:45 281
Экономика 2020-07-02T13:00:01+03:00
Українські Новини
Цены на ранний херсонский арбуз резко упали: по чем продают ягоду

Цены на ранний херсонский арбуз резко упали: по чем продают ягоду

Ирина Николенко
Арбуз, Овощи, Ягоды, Арбузы, Цены на продукты, цены на овощи
Цены на арбуз
Цены на арбуз

В то время, как цена на черешню упала до 25-40 гривен за килограмм, резко подешевел и ранний арбуз, выращенный в южных регионах Украины. Об этом сообщают аналитики EastFruit, передают Українські Новини.

Сейчас на рынке пользуется спросом "херсонский арбуз", однако украинцы консервативно настроены по отношению к ранней продукции, связанной с мифом, что они могут негативно повлиять на здоровье.

В связи с этим, херсонский арбуз продают дорого, но после увеличение спроса, цены начинают снижаться.

"На прошлой неделе средняя оптовая цена на арбуз из Херсонской области Украины достигала 20 грн/кг (около 75 центов США), однако сегодня его можно уже приобрести даже за 11 грн/кг (около 41 цента США) при реализации мелким оптом и ещё дешевле, при отгрузке из хозяйств", – говорится в сообщении.

В этом году сезон ранних арбузов начался позже из-за холодной весны. Поэтому сейчас цены на ягоду выше, чем в аналогичный период 2019 года. Тогда средняя оптовая цена на арбуз была в полтора раза ниже.

Также эксперты прогнозируют, что из-за роста предложения, возможно в ближайшее время цены могут снизиться.

"В то же время поддержку ценам на арбуз может оказать сравнительно высокий уровень цен на черешню, абрикос и ягоды в 2020 году. Да и цены на яблоко также в 2020 году бьют все рекорды, и его приходится импортировать", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что четвертый год подряд снижается экспорт арбуза из Украины из-за усиления конкуренции на этом рынке. В 2019 году было экспортировано всего 14,3 тыс. тонн свежего арбуза, хотя в 2015 году экспорт достигал 29,3 тыс. тонн. Основные экспортные рынки сбыта для украинского арбуза – это Литва, Эстония, Польша и Латвия. Из Беларуси, которая ранее была крупным покупателем, Украину почти полностью вытеснили российские поставщики арбуза.

Ранее Українські Новини сообщали, на рынке резко упали цены на розовые помидоры из-за повышения предложения тепличной ягоды.

Также снижается цена на картошку, эксперты рассказали, что будет с ценами в этом году на картофель.

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