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15 июля 2020, среда, 09:12 771
Lifestyle 2020-07-15T09:30:01+03:00
Українські Новини
Яблочный сезон в Украине начался рекордно высокими ценами

Яблочный сезон в Украине начался рекордно высокими ценами

Валерия Драгомирова
Яблоки, Цены на яблоки, Яблочный сезон
Яблоки
Яблоки

В Украине сезон сбора урожая в 2020 году начался с задержкой на 7-10 дней к предыдущему году, по сравнению с последним урожайным 2018 годом урожай начали собирать почти на месяц позже.

Об этом пишет shuvar.com.

Первые яблоки сортов "Белый Налив" и "Эрли Женева" продавцы крупнейшего в Западной Украине оптового рынка "Шувар" предлагают по 15-25 грн/кг в зависимости от калибра.

Особенностью текущего сезона является не только поздний старт, но и рекордно высокие цены на первые яблоки. Год назад первый урожай фермеры продавали не дороже 15 грн/кг. 

По словам Татьяны Гетьман, руководителя департамента "Аналитика" ОРСП "Шувар", для высоких цен на есть несколько причин. Во-первых, сезон начался без переходных запасов прошлогодних яблок, которые закончились еще месяц назад и последнию партию урожая 2019 производители продавали по 25-35 грн/кг - рекорд для яблок за все годы независимости нашей страны.

"Во-вторых, на рынке фруктов конкуренция в этом году значительно слабее, чем в предыдущие годы. Сезон косточковых затягивается, урожай этих фруктов и ягод в нашей стране и странах Европы не самый лучший, поэтому цены достаточно высокие. По сравнению со стоимостью абрикосов 35-40 грн/кг цены на первые яблоки выглядят довольно привлекательными", - добавляет Гетьман.

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