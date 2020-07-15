Яблочный сезон в Украине начался рекордно высокими ценами

В Украине сезон сбора урожая в 2020 году начался с задержкой на 7-10 дней к предыдущему году, по сравнению с последним урожайным 2018 годом урожай начали собирать почти на месяц позже.

Об этом пишет shuvar.com.



Первые яблоки сортов "Белый Налив" и "Эрли Женева" продавцы крупнейшего в Западной Украине оптового рынка "Шувар" предлагают по 15-25 грн/кг в зависимости от калибра.

Особенностью текущего сезона является не только поздний старт, но и рекордно высокие цены на первые яблоки. Год назад первый урожай фермеры продавали не дороже 15 грн/кг.



По словам Татьяны Гетьман, руководителя департамента "Аналитика" ОРСП "Шувар", для высоких цен на есть несколько причин. Во-первых, сезон начался без переходных запасов прошлогодних яблок, которые закончились еще месяц назад и последнию партию урожая 2019 производители продавали по 25-35 грн/кг - рекорд для яблок за все годы независимости нашей страны.



"Во-вторых, на рынке фруктов конкуренция в этом году значительно слабее, чем в предыдущие годы. Сезон косточковых затягивается, урожай этих фруктов и ягод в нашей стране и странах Европы не самый лучший, поэтому цены достаточно высокие. По сравнению со стоимостью абрикосов 35-40 грн/кг цены на первые яблоки выглядят довольно привлекательными", - добавляет Гетьман.



Как сообщали Українські Новини, на рынки начали завозить арбузы с юга.



Кроме того, чем полезна черника и как правильно ее употреблять.