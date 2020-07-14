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14 июля 2020, вторник, 14:41 160
Верховная Рада и партии 2020-07-14T14:41:01+03:00
Українські Новини
За подделку автомобильного номерного знака Рада хочет лишать свободы на 5-7 лет

За подделку автомобильного номерного знака Рада хочет лишать свободы на 5-7 лет

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Штраф, Номерной знак, Подделка номерного знака
Номерной знак. Фото: pixabay
Номерной знак. Фото: pixabay

Верховная Рада намерена увеличить штраф с 2,5-4,2 тыс. гривен до 17-20,4 тыс. гривен и лишать свободы на 5-7 лет за подделку, замену или уничтожение идентификационного номерного знака транспортного средства.

За принятие законопроекта № 3301 за основу проголосовали 274 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом предлагается внести изменения в ст. 290 Уголовного кодекса, предусмотрев, что за незаконное внесение изменений, подделку, замену или уничтожение идентификационного номера транспортного средства, которым незаконно завладели, его реализацию, а также за создание или содержание мест, в которых осуществляется сокрытие, разукомплектования или переоборудование таких транспортных средств накладывается штраф от 17 тыс. до 20,4 тыс. гривен (1 000-1 200 необлагаемых минимумов доходов граждан) или ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок.

За те же действия, совершенные организованной группой или преступной организацией, предлагается наказывать лишением свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Также законопроектом предлагается заменить в ст. 289 Уголовного кодекса слова "нанесли значительный материальный ущерб" на "совершены в значительных размерах" и "совершены в больших размерах".

Как сообщали Українськi Новини, Рада планирует ужесточить наказание за вождение в нетрезвом виде


Также в Раде намерены штрафовать за спам на сумму до, 3,4 тыс. гривен. 

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