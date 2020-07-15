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15 июля 2020, среда, 07:00 528
Верховная Рада и партии 2020-07-15T07:00:02+03:00
Українські Новини
Рада поддержала финансирование из госбюджета детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" во время карантина

Рада поддержала финансирование из госбюджета детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" во время карантина

Ирина Николенко
Верховная Рада, Госбюджет, Законопроекты, Народные депутаты, Артек, Молодая гвардия, Детские лагеря
Детский лагерь. Фото: Pixabay
Детский лагерь. Фото: Pixabay

В то время, как Верховная Рада повысила соцстипендию детям-сиротам и лишенным родительской опеки до 150% прожиточного минимума, парламент поддержал покрытие из государственного бюджета расходов детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на содержание объектов и оплату заработной платы работников в период карантина и до конца месяца, в котором отменяется карантин.

Законопроекта №3781 подержали за основу 352 народных депутата при минимально необходимых 226, в целом – 354, передают Українські Новини.

Согласно документу, государство будет покрывать расходы детских центров "Артек" и "Молодая гвардия". В частности: на содержание объектов, оплату труда работников, обязательных налогов и платежей, коммунальных услуг, услуг связи, услуг дератизации, дезинфекции, вывоза твердых бытовых отходов, горюче-смазочных материалов).

Господдержка центров будет на период карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, на период отмены тематических смен и до конца месяца, в котором отменен карантин, но не позднее начала тематической смены.

Кроме того, законопроект предусматривает господдержку соответствующих детских центров путем финансирования строительства и реконструкции объектов инфраструктуры за счет государственного бюджета.

Как говорится в документе, государство выкупает 90% путевок детских центров "Артек" и" Молодая гвардия", а остальные путевки будут реализовываться детскими центрами без привлечения третьих лиц.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада приняла закон о легализации игорного бизнеса, законопроект поддержали 248 депутатов при минимально необходимых 226.

Также в парламенте зарегистрировали постановление, которое предлагает отменить результаты голосования за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

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