подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 июля 2020, среда, 09:30 20
Lifestyle 2020-07-15T09:30:01+03:00
Українські Новини
Сегодня середина лета. Кто празднует День ангела и как поздравить

Сегодня середина лета. Кто празднует День ангела и как поздравить

Ирина Николенко
Традиции, Народные приметы, День Ангела, какой сегодня день, какой сегодня праздник, День ангела Марии
15 июля середина лета
15 июля середина лета

В то время, как в июле в украинцев будет больше рабочих дней, сегодня середина лета, а также День ангела отмечают Арсений и Мария. Українські Новини сделали подборку красивых поздравлений в картинках и главные приметы этого дня.

15 июля отмечается календарная середина лета.

Также в этот день по народным приметам можно предсказать погоду на лето и осень.

Народные приметы:

Если в этот день на деревьях наблюдается желтые листья, то осень и зима будут ранними;

Если в лесу много ягод, то зима будет морозной;

Если сегодня выйти в поле, умыться родниковой водой и вытереться вышитым полотенцем, то можно улучшить здоровье;

Если птицы летают низко, то день будет дождливым.

Также 15 июля День ангела отмечают Арсений и Мария.

Красивые поздравления в картинках.

День ангела. Фото: telegraf.com.ua

Поздравление в картинках. Фото: facedobra.com

День ангела празднует Мария. Фото: inlviv.in.uaДень ангела празднует Мария. Фото: inlviv.in.ua

Поздравление с Днем ангела в картинках. Фото: 24tv.uaПоздравление с Днем ангела в картинках. Фото: 24tv.ua

Ранее Українські Новини сообщали, в июле, погода в Украине во второй половине месяца в южных областях будет умеренно жаркой.

Также в июле ожидается несколько длинных магнитных бурь: колебания ожидаются в начале и в конце месяца.

Больше новостей о: Традиции Народные приметы День Ангела какой сегодня день какой сегодня праздник День ангела Марии

Сегодня отмечают православный праздник День влюбле...
Сегодня верующие чтят память апостола Иоанна Богос...
Какой праздник 16 июня и кто празднует День ангела...
Кто сегодня празднует День Ангела и как поздравить...
До конца карантина осталось 17 дней. Что разрешено
В Черновицкой области ослабили карантин. Что разрешено
Новости
Онлайн-сервисы - в тренде у 55% клиентов компании АО "Харьковгаз" 09:53 Пресс-релиз
В некоторых областях Украине объявили штормовое предупреждение. Ожидаются значительные дожди 09:51 Карта
В Украине количество новых случаев заражения коронавирусом растет второй день подряд 09:34
Как Верховная Рада может убить украинское энергетическое машиностроение 09:30 Пресс-релиз
Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены 09:22
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник 05:20
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Украинцы могут путешествовать в 25 стран. Список направлений 11:45 Дополнено
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены 09:22
больше новостей
Рада сегодня рассмотрит создание 133 укрупненных районов и назначение местных выборов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok