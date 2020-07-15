Сегодня середина лета. Кто празднует День ангела и как поздравить

В то время, как в июле в украинцев будет больше рабочих дней, сегодня середина лета, а также День ангела отмечают Арсений и Мария. Українські Новини сделали подборку красивых поздравлений в картинках и главные приметы этого дня.

15 июля отмечается календарная середина лета.

Также в этот день по народным приметам можно предсказать погоду на лето и осень.

Народные приметы:

Если в этот день на деревьях наблюдается желтые листья, то осень и зима будут ранними;

Если в лесу много ягод, то зима будет морозной;

Если сегодня выйти в поле, умыться родниковой водой и вытереться вышитым полотенцем, то можно улучшить здоровье;

Если птицы летают низко, то день будет дождливым.

Также 15 июля День ангела отмечают Арсений и Мария.

Красивые поздравления в картинках.

День ангела. Фото: telegraf.com.ua

Поздравление в картинках. Фото: facedobra.com

День ангела празднует Мария. Фото: inlviv.in.ua

Поздравление с Днем ангела в картинках. Фото: 24tv.ua

Ранее Українські Новини сообщали, в июле, погода в Украине во второй половине месяца в южных областях будет умеренно жаркой.

Также в июле ожидается несколько длинных магнитных бурь: колебания ожидаются в начале и в конце месяца.