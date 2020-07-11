Боевики 17 раз открывали огонь на Донбассе и получили адекватный ответ. Трое захватчиков уничтожены

Боевики 17 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) 10 июля, 1 украинский военный погиб и 3 получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"10 июля вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минскими договоренностями 120 и 82-мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции подразделений ООС в районе населенных пунктов Причепиловка, Хутор Вольный, Орехово, Троицкое, Новотошковское, Катериновка и Новолуганское.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" факты вооруженной агрессии со стороны боевиков зафиксированы в пригороде Авдеевки, вблизи Невельского, Водяного и Лебединского.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще трое получили ранения.

Украинский ответ был адекватным - враг прекратил свою активность.

По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки военные ООС уничтожили трех и ранили еще трех захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 мм у Водяного.

По имеющейся информации потерь, за текущие сутки среди украинских защитников нет.

Как сообщали Українськi Новини, 9 июля боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС, потерь не было.

Кроме того, два военных ранены из-за попадания мины в траншею в зоне ООС в пятницу.

Также боевики 7 раз обстреляли позиции сил ООС 9 июля, потерь нет.