подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
15 июля 2020, среда, 08:48 264
Верховная Рада и партии 2020-07-15T09:00:01+03:00
Українські Новини
Рада сегодня рассмотрит создание 133 укрупненных районов и назначение местных выборов

Рада сегодня рассмотрит создание 133 укрупненных районов и назначение местных выборов

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Повестка дня, Местные выборы-2020, Укрупнение районов
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников
Верховная Рада Украины. Фото из открытых источников

Верховная Рада в среду рассмотрит проекты постановлений №3650 о создании 133 укрупненных районов и №3809 о назначении местных выборов на 25 октября.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первыми в повестке указаны проекты постановлений №3768 и №3769 об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований и об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре соответственно.

Далее в первом чтении парламентарии рассмотрят законопроекты №3642 об основаниях отсутствия депутатов на пленарных заседаниях и заседаниях парламентских комитетов и №3644 о возможности депутатов назначать помощников-консультантов без образования.

Также Рада рассмотрит проекты постановлений №3645 о финансовом обеспечении помощников-консультантов депутата и №3798 о календарном плане 4-й сессии парламента.

Далее в первом чтении парламент рассмотрит законопроекты №3608 об изменениях в Регламент Рады в части проведения пленарных заседаний, №3614 об изменениях в Бюджетный кодекс в части приведения в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы, №3504, 3504-1 о медиации, №3707 о введении электронной формы исполнительного документа.

Кроме этого, во втором чтении Рада намерена рассмотреть законопроекты №2398-д об оборонных закупках, №2412-д о разведке, №2414-д о деятельности Службы внешней разведки, №3355-1 о разрешении субъектам декларирования не декларировать имущество, записанное на проживающих отдельно несовершеннолетних детей.

Также в повестке дня - законопроект №3718 об основах молодежной политики для включения в повестку дня и принятия решения.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Рада легализовала игорный бизнес.

Депутаты зарегистрировали 2 постановления об отмене результатов голосования за легализацию игорного бизнеса.

По словам председателя фракции "Слуга народа" в Раде Давида Арахамии парламент в пятницу, 17 июля, рассмотрит проекты постановлений об отмене результатов голосования за легализацию игорного бизнеса.

Больше новостей о: Верховная Рада Повестка дня Местные выборы-2020 Укрупнение районов

Спортшколам и базам олимпийской подготовки могут р...
Местные выборы и вопросы сферы ЖКХ. Чем займется Р...
Ограничения зарплат чиновников и местные выборы: ч...
Комитет госвласти предлагает Раде создать 133 укру...
До конца карантина осталось 17 дней. Что разрешено
В Черновицкой области ослабили карантин. Что разрешено
Новости
В Украине количество новых случаев заражения коронавирусом растет второй день подряд 09:34
Как Верховная Рада может убить украинское энергетическое машиностроение 09:30 Пресс-релиз
Боевики 18 раз обстреляли позиции ООС во вторник. Семь военных ранены 09:22
В Западной Европе возвращают карантинные ограничения 09:05
Рада сегодня рассмотрит создание 133 укрупненных районов и назначение местных выборов 08:48
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник 05:20
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Украинцы могут путешествовать в 25 стран. Список направлений 11:45 Дополнено
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: профсоюзная группа
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
больше новостей
Рада сегодня рассмотрит создание 133 укрупненных районов и назначение местных выборов
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok