подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 июля 2020, вторник, 18:23 68
Верховная Рада и партии 2020-07-14T18:30:01+03:00
Українські Новини
Рада рассмотрит постановления об отмене результатов голосования за легализацию игорного бизнеса 17 июля

Рада рассмотрит постановления об отмене результатов голосования за легализацию игорного бизнеса 17 июля

Ирина Николенко
Верховная Рада, Игровые автоматы, Казино, Легализация казино, Давид Арахамия, Легализация игорного бизнеса, Игровые залы
Казино. Фото: pixabay
Казино. Фото: pixabay

Верховная Рада в пятницу, 17 июля, рассмотрит проекты постановлений №2285-д-П и №2285-д-П1 об отмене результатов голосования за легализацию игорного бизнеса, которые зарегистрировали в парламенте. Об этом председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия рассказал журналистам, передают Українськi Новини.

"… надо еще провести комитет, чтобы через комитет в зале проголосовать за отмену этих постановлений (об отмене результатов голосования за легализацию игорного бизнеса), я думаю, что в пятницу все эти вопросы будут решены и можно будет давать Президенту на подпись", – сказал он.

Согласно законодательству, пока Рада не рассмотрит данные проекты постановления, председатель парламента Дмитрий Разумков не имеет права подписывать соответствующий закон.

Он также сообщил, что из-за того, что легализация игорного бизнеса была проголосована, Рада не будет проводить внеочередные заседания для рассмотрения других вопросов, а перенесет их на утренние пленарные заседания.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник на заседании Рада легализувала игорный бизнес в Украине. 

Согласно закону об игорном бизнесе, разрешается открывать залы с игровыми автоматами, но только в гостиницах с 3-5 звездами.

Больше новостей о: Верховная Рада Игровые автоматы Казино Легализация казино Давид Арахамия Легализация игорного бизнеса Игровые залы

Рада ввела господдержку детских центров "Артек" и ...
Отставку Смолия Рада рассмотрит в пятницу на внеоч...
Как будут работать игровые автоматы после легализа...
В Раде предлагают отменить результаты голосования ...
МВД инициирует госрегистрацию новых автомобилей через юрлица и физлица. Что изменится
Венгрия смягчила требования к въезду украинцев: кому можно въехать в страну
Новости
"Укрнафта" готовится подарить "Привату" еще 520 млн гривен 18:27
Рада рассмотрит постановления об отмене результатов голосования за легализацию игорного бизнеса 17 июля 18:23
Акция протеста у завода Coca-Cola под Киевом. Фото: пресс-служба группы
Работники завода Coca-Cola под Киевом снова требовали повысить зарплату 18:14 Фото
Рада повысила соцстипендию детям-сиротам и лишенным родительской опеки детям до 150% прожиточного минимума 18:07
Минфин разместил ОВГЗ на 10,6 млн гривен и на $306,3 млн 17:56
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
ДТП под Киевом. Фото: пресс-служба Полиции Киева
В полиции начали расследовать ДТП под Киевом, в котором погибла семья из 4 человек 11:52
Доллар растет второй день подряд. Официальный курс валют на вторник 05:20
больше новостей
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
больше новостей
Пенсионный фонд увеличил показатель средней зарплаты для расчета пенсий
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok