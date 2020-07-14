Рада рассмотрит постановления об отмене результатов голосования за легализацию игорного бизнеса 17 июля

Верховная Рада в пятницу, 17 июля, рассмотрит проекты постановлений №2285-д-П и №2285-д-П1 об отмене результатов голосования за легализацию игорного бизнеса, которые зарегистрировали в парламенте. Об этом председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия рассказал журналистам, передают Українськi Новини.

"… надо еще провести комитет, чтобы через комитет в зале проголосовать за отмену этих постановлений (об отмене результатов голосования за легализацию игорного бизнеса), я думаю, что в пятницу все эти вопросы будут решены и можно будет давать Президенту на подпись", – сказал он.

Согласно законодательству, пока Рада не рассмотрит данные проекты постановления, председатель парламента Дмитрий Разумков не имеет права подписывать соответствующий закон.

Он также сообщил, что из-за того, что легализация игорного бизнеса была проголосована, Рада не будет проводить внеочередные заседания для рассмотрения других вопросов, а перенесет их на утренние пленарные заседания.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник на заседании Рада легализувала игорный бизнес в Украине.

Согласно закону об игорном бизнесе, разрешается открывать залы с игровыми автоматами, но только в гостиницах с 3-5 звездами.