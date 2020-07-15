Электронный кабинет и книга учета доходов: список изменений в упрощенной работе ФЛП

В Украине упростили работу физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает РБК-Украина. Согласно закону, копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, будут отображаться в электронном кабинете. В документе прописана норма, что контролирующий орган должен вести переписку с налогоплательщиками, подавшими заявление о желании получать документы через электронный кабинет. Законопроект предусматривает следующие новации: отмену обязательного ведения книги учета доходов для "упрощенцев" - неплательщиков НДС; возможность получать электронные письма от налоговой в электронном кабинете и на e-mail; отмену заявления на присоединение к договору о признании электронных документов; автоматическую регистрацию жалоб плательщика в электронном кабинете; отражение в электронном кабинете налогоплательщика наряду с суммами налоговых обязательств даты их возникновения; упрощение для предпринимателя механизма доказывания отсутствия своей вины в случае возникновения технических ошибок. Ранее Кабмин выделил неработающим из-за карантина ФЛП 1,6 млрд грн на компенсацию по уходу за ребенком. Также ранее Рада подняла годовые лимиты оборота для физлиц-предпринимателей. Ранее в Раде предлагали установить налоги для физлиц в зависимости от месячного или совокупного годового дохода.