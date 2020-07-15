Электронный кабинет и книга учета доходов: список изменений в упрощенной работе ФЛП

Согласно закону, копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, будут отображаться в электронном кабинете.

В документе прописана норма, что контролирующий орган должен вести переписку с налогоплательщиками, подавшими заявление о желании получать документы через электронный кабинет.

Законопроект предусматривает следующие новации:

отмену обязательного ведения книги учета доходов для "упрощенцев" - неплательщиков НДС;

возможность получать электронные письма от налоговой в электронном кабинете и на e-mail;

отмену заявления на присоединение к договору о признании электронных документов;

автоматическую регистрацию жалоб плательщика в электронном кабинете;

отражение в электронном кабинете налогоплательщика наряду с суммами налоговых обязательств даты их возникновения;

упрощение для предпринимателя механизма доказывания отсутствия своей вины в случае возникновения технических ошибок.

Ранее Кабмин выделил неработающим из-за карантина ФЛП 1,6 млрд грн на компенсацию по уходу за ребенком.

Также ранее Рада подняла годовые лимиты оборота для физлиц-предпринимателей.