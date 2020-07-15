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  • Электронный кабинет и книга учета доходов: список изменений в упрощенной работе ФЛП
15 июля 2020, среда, 06:16 1198
Экономика 2020-07-15T07:30:03+03:00
Українські Новини
Электронный кабинет и книга учета доходов: список изменений в упрощенной работе ФЛП

Электронный кабинет и книга учета доходов: список изменений в упрощенной работе ФЛП

Ольга Фандорина
Карантин, Физлица-предприниматели, ФЛП, Упрощенное налогообложение
ФЛП, Фото: jurist.lviv.ua
ФЛП, Фото: jurist.lviv.ua

В Украине упростили работу физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно закону, копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, будут отображаться в электронном кабинете.

В документе прописана норма, что контролирующий орган должен вести переписку с налогоплательщиками, подавшими заявление о желании получать документы через электронный кабинет.

Законопроект предусматривает следующие новации:

  • отмену обязательного ведения книги учета доходов для "упрощенцев" - неплательщиков НДС;
  • возможность получать электронные письма от налоговой в электронном кабинете и на e-mail;
  • отмену заявления на присоединение к договору о признании электронных документов;
  • автоматическую регистрацию жалоб плательщика в электронном кабинете;
  • отражение в электронном кабинете налогоплательщика наряду с суммами налоговых обязательств даты их возникновения;
  • упрощение для предпринимателя механизма доказывания отсутствия своей вины в случае возникновения технических ошибок.

Ранее Кабмин выделил неработающим из-за карантина ФЛП 1,6 млрд грн на компенсацию по уходу за ребенком.

Также ранее Рада подняла годовые лимиты оборота для физлиц-предпринимателей.

Ранее в Раде предлагали установить налоги для физлиц в зависимости от месячного или совокупного годового дохода.

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