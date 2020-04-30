подписаться на рассылку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
  • Новости
  • Политика
  • Кабмин
  • Кабмин выделил неработающим из-за карантина ФЛП 1,6 млрд грн на компенсацию по уходу за ребенком
30 апреля 2020, четверг, 14:20 148
Кабмин 2020-04-30T14:23:45+03:00
Українські Новини
Кабмин выделил неработающим из-за карантина ФЛП 1,6 млрд грн на компенсацию по уходу за ребенком

Кабмин выделил неработающим из-за карантина ФЛП 1,6 млрд грн на компенсацию по уходу за ребенком

Елена Новикова
Карантин, Физлица-предприниматели, ФЛП, приостановление работы, карантин в Украине, Компенсация по уходу за ребенком
Компенсация по уходу за ребенком
Компенсация по уходу за ребенком

Кабинет Министров выделил 1,6 млрд гривен на компенсацию по уходу за ребенком для приостановивших работу из-за карантина, который продлили до 11 мая, физических лиц-предпринимателей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики, передают Українськi Новини.

"Правительство выделило средства в сумме 1,6 млрд гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для оказания помощи детям физических лиц-предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения и которые относятся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога, большинство из которых работает в сфере услуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это одна из антикризисных программ по усилению социальной защиты семей в период карантина, которые реализует Минсоцполитики.

В сообщении отмечается, что такое решение позволит произвести выплаты помощи на 414 тыс. детей из 337 тыс. семей физлиц-предпринимателей.

Как сообщали Українськi Новини, 22 апреля Кабмин ввел компенсацию по уходу за ребенком в размере прожиточного минимума для приостановивших работу из-за карантина физических лиц-предпринимателей.

Для детей до 6 лет выплата будет составлять 1 779 грн, для детей от 6 до 10 лет - 2 218 гривен.

Также на время карантина в Украине установили пособие по частичной безработице.

Больше новостей о: Карантин Физлица-предприниматели ФЛП приостановление работы карантин в Украине Компенсация по уходу за ребенком

В Украине третий день подряд растет количество новых зараженных коронавирусом
В Украине 50-й день карантина: сколько осталось до его окончания
Новости
В Харькове на улице задержали обнаженную женщину с ножом и головой дочери в пакете 15:04
Третью неделю подряд в Украине не фиксируют летальных случаев от гриппа, — МОЗ 15:02
Прогнозы по урожаю снижены на 20%, но все может поменяться благодаря погоде и технологиям, - Бахматюк 15:00
Кличко в карантин призвал киевлян посмотреть на новую брусчатку, но упрекнул гуляющих по Крещатику 14:54
Сергей Дидковский: Метро пора уже открывать, а то пробки страшные 14:49 Мнение
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты 19:01
Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Что теперь могут заемщики 06:15
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Член набсовета "Укрзализныци" Журавлев в апреле получил гонорар в 332 тыс. гривен 15:09
В Виннице предпринимательница захватила с оружием здание, а потом распространила фейки о том, как побывала заложницей, - СМИ 18:08
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
ФГИУ незаконно меняет руководство "Хмельницкоблэнерго", - менеджмент компании 10:19
больше новостей
После падения в Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok