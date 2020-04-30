Кабмин выделил неработающим из-за карантина ФЛП 1,6 млрд грн на компенсацию по уходу за ребенком

Компенсация по уходу за ребенком

Компенсация по уходу за ребенком

Кабинет Министров выделил 1,6 млрд гривен на компенсацию по уходу за ребенком для приостановивших работу из-за карантина, который продлили до 11 мая, физических лиц-предпринимателей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики, передают Українськi Новини.

"Правительство выделило средства в сумме 1,6 млрд гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для оказания помощи детям физических лиц-предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения и которые относятся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога, большинство из которых работает в сфере услуг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это одна из антикризисных программ по усилению социальной защиты семей в период карантина, которые реализует Минсоцполитики.

В сообщении отмечается, что такое решение позволит произвести выплаты помощи на 414 тыс. детей из 337 тыс. семей физлиц-предпринимателей.

Как сообщали Українськi Новини, 22 апреля Кабмин ввел компенсацию по уходу за ребенком в размере прожиточного минимума для приостановивших работу из-за карантина физических лиц-предпринимателей.

Для детей до 6 лет выплата будет составлять 1 779 грн, для детей от 6 до 10 лет - 2 218 гривен.

Также на время карантина в Украине установили пособие по частичной безработице.