Кабмин выделил неработающим из-за карантина ФЛП 1,6 млрд грн на компенсацию по уходу за ребенком

Кабинет Министров выделил 1,6 млрд гривен на компенсацию по уходу за ребенком для приостановивших работу из-за карантина, который продлили до 11 мая, физических лиц-предпринимателей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики, передают Українськi Новини. "Правительство выделило средства в сумме 1,6 млрд гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для оказания помощи детям физических лиц-предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения и которые относятся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога, большинство из которых работает в сфере услуг", - говорится в сообщении. Отмечается, что это одна из антикризисных программ по усилению социальной защиты семей в период карантина, которые реализует Минсоцполитики. В сообщении отмечается, что такое решение позволит произвести выплаты помощи на 414 тыс. детей из 337 тыс. семей физлиц-предпринимателей. Как сообщали Українськi Новини, 22 апреля Кабмин ввел компенсацию по уходу за ребенком в размере прожиточного минимума для приостановивших работу из-за карантина физических лиц-предпринимателей. Для детей до 6 лет выплата будет составлять 1 779 грн, для детей от 6 до 10 лет - 2 218 гривен. Также на время карантина в Украине установили пособие по частичной безработице.