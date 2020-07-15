У трех знаков зодиака трудности в финансовой сфере жизни сегодня, — астролог

В то время, как во вторник у Тельцов, Весов и Скорпионов возникали проблемы в делах, в среду Овны, Девы и Рыбы столкнутся с трудностями в сфере финансов. Подробнее о том, что звезды приготовили представителям этих трех знаков зодиака 15 июля, расскажут Україньскі Новини.

Овен

В среду у Овнов возможны непредвиденные расходы. Представителям этого знака может предложить деньги взаймы кто-то из сотрудников или друзей. Звезды уверяют, что появится соблазн согласиться и взять деньги взаймы, однако это чревато тем, что Овны могут попасть в долговую зависимость.

Дева

В среду у Дев возникнет нестабильное финансовое положение. В этот период лучше воздержаться от спонтанных покупок. Также звезды не советуют делать инвестиции, иначе есть риск прогореть и потерять вложенные деньги.

Рыбы

У Рыю в этот день может осложниться финансовая ситуация. Текущих доходы снизятся, а расходы расходы, наоборот, увеличатся. Звезды советуют постараться соблюдать баланса между расходными и доходными статьями бюджета и воздержаться от спонтанных покупок.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 15 июля, в Украине ожидается похолодание до +4, а также синоптики прогнозируют ливни и шквальный ветер.

Также 28-29 июля можно будет наблюдать звездопад Южные дельта-Аквариды.