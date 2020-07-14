У трех знаков зодиака возможны проблемы сегодня, — астролог

В то время, как в понедельник Львов, Козерогов и Водолеев сопровождал успех, во вторник у Тельцов, Весов и Скорпионов могут возникать проблемы в делах. Подробно о том, то ждет представителей этих знаков зодиака, расскажут Українські Новини.

Телец

Тельцов ждет сложный день. Возможны мелкие конфликты с окружающими. Решение важных вопросов звезды советуют отложить. Кроме того, планы могут кардинально меняться, поэтому не стоит строить иллюзий на счет будущего, пока не прояснятся события сегодняшнего дня. В этот период старайтесь не вникать глубоко в смысл происходящего, плывите по течению.

Весы

Обстоятельства сегодняшнего дня могут складываться не в пользу Весов. Они будут подвержены резкой смене настроения, излишней нервозности, что может спровоцировать конфликт с окружающими. Во вторник могут возникать разочарования из-за прошлых обид, которые представители этого знака никак не могут выбросить из головы. Во второй половине дня будьте внимательны в дороге, есть риск травмироваться.

Скорпион

День у Скорпионов будет сложный. В этот период будьте сосредоточены на происходящем, рассеянность и невнимательность могут сыграть злую шутку. Можно что-то потерять или забыть в самый неподходящий момент. Во вторник уделите внимание своему здоровью, активный отдых, занятия спортом будут полезными для вас, поднимут ваше настроение и укрепят дух. Также звезды советуют позаботиться о любимом человеке, он как никогда нуждается в вашем внимании.

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