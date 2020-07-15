Рада намерена разрешить спортшколам и базам олимпийской подготовки арендовать госимущество без аукциона

Верховная Рада намерена предоставить право спортивным школам, базам олимпийской и паралимпийской подготовки на получение государственного и коммунального имущества в аренду без проведения аукциона в то время, как ввела господдержку детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" в период карантина.

За принятие законопроекта №3550 за основу проголосовали 330 депутатов при необходимых 226, передают Українськi Новини.

Документом предлагается предоставить право на получение в аренду государственного и коммунального имущества без проведения аукциона базам олимпийской и паралимпийской подготовки, государственным и коммунальным спортивным клубам, детско-юношеским спортивным школам, специализированным учебным заведениям спортивного профиля, школам высшего спортивного мастерства, центрам олимпийской подготовки, центрам студенческого спорта высших учебных заведений, физкультурно-оздоровительным учреждениям, центрам здоровья населения, центрам физической культуры и спорта лиц с инвалидностью.

А также спортивным клубам (кроме спортивных клубов, занимающихся профессиональным спортом), детско-юношеским спортивным школам, специализированным учебным заведениям спортивного профиля, школам высшего спортивного мастерства, центрам олимпийской подготовки, центрам студенческого спорта высших учебных заведений, физкультурно-оздоровительным учреждениям, центрам физического здоровья я населения, центрам физической культуры и спорта лиц с инвалидностью общественных организаций физкультурно-спортивной направленности, которые являются неприбыльными организациями, внесенными в Реестр неприбыльных учреждений и организаций.

Как сообщали Українськi Новини, Рада повысила социальную стипендию детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, до 150% прожиточного минимума в среднем на одно лицо.

Также парламент легализировал игорный бизнес, соответствующий законопроект поддержали 248 депутатов при минимально необходимых 226.