Рада ввела господдержку детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" в период карантина

Верховная Рада на заседании, которое состоялось 14 июля, ввела покрытие государством расходов детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на содержание объектов и оплату труда работников в период карантина и до конца месяца, в котором отменяется карантин.

За принятие законопроекта №3781 за основу проголосовали 352 депутата при минимально необходимых 226, в целом – 354, передают Українські Новини.

Документом устанавливается, что государство осуществляет покрытие расходов детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" (на содержание объектов, оплату труда работников, обязательных налогов и платежей, коммунальных услуг, услуг связи, услуг дератизации, дезинфекции, вывоза твердых бытовых отходов, горюче-смазочных материалов) во время карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни

COVID-19, на период отмены тематических смен и до конца месяца, в котором отменен карантин, но не позднее начала тематической смены.

Также законопроектом предусмотрена господдержка соответствующих детских центров путем финансирования строительства и реконструкции объектов инфраструктуры за счет государственного бюджета.

Законопроектом также устанавливается, что государство выкупает 90% путевок детских центров "Артек" и" Молодая гвардия", а остальные путевки реализуются детскими центрами без привлечения третьих лиц.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада на заседании легализовала игорный бизнес, законопроект поддержали 248 депутатов при минимально необходимых 226.

После этого в парламенте зарегистрировали постановление, которое предлагает отменить результаты голосования за законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса.