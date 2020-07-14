подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
14 июля 2020, вторник, 16:20 744
Верховная Рада и партии 2020-07-14T16:30:01+03:00
Українські Новини
Рада ввела господдержку детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" в период карантина

Рада ввела господдержку детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" в период карантина

Ирина Николенко
Верховная Рада, Госбюджет, Артек, Молодая гвардия, Детские лагеря
Верховная Рада
Верховная Рада

Верховная Рада на заседании, которое состоялось 14 июля, ввела покрытие государством расходов детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на содержание объектов и оплату труда работников в период карантина и до конца месяца, в котором отменяется карантин.

За принятие законопроекта №3781 за основу проголосовали 352 депутата при минимально необходимых 226, в целом – 354, передают Українські Новини.

Документом устанавливается, что государство осуществляет покрытие расходов детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" (на содержание объектов, оплату труда работников, обязательных налогов и платежей, коммунальных услуг, услуг связи, услуг дератизации, дезинфекции, вывоза твердых бытовых отходов, горюче-смазочных материалов) во время карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни

COVID-19, на период отмены тематических смен и до конца месяца, в котором отменен карантин, но не позднее начала тематической смены.

Также законопроектом предусмотрена господдержка соответствующих детских центров путем финансирования строительства и реконструкции объектов инфраструктуры за счет государственного бюджета.

Законопроектом также устанавливается, что государство выкупает 90% путевок детских центров "Артек" и" Молодая гвардия", а остальные путевки реализуются детскими центрами без привлечения третьих лиц.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада на заседании легализовала игорный бизнес, законопроект поддержали 248 депутатов при минимально необходимых 226.

После этого в парламенте зарегистрировали постановление, которое предлагает отменить результаты голосования за законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса.

Больше новостей о: Верховная Рада Госбюджет Артек Молодая гвардия Детские лагеря

В Раде предлагают отменить результаты голосования ...
В июне госбюджет по доходам перевыполнили, но с на...
Детские лагеря в Украине откроются не раньше авгус...
The Washington Post: молодежное крыло партии Путин...
В Украине легализовали игорный бизнес
В Донецкой области ослабили карантин. Что разрешается
Новости
Курс гривны на среду: нацвалюта просела 16:39
Рада ввела господдержку детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" в период карантина 16:20
Пенсионный фонд увеличил показатель средней зарплаты для расчета пенсий 16:20 Инфографика
Суд обязал САП, Шабунина и "24 канал" опровергнуть ложную информацию о Портнове 16:18
Андрей Грибанов: Зашоренность снижает эффективность 16:03 Мнение
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Через три дня Венгрия запретит въезд из Украины 16:55
больше новостей
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
больше новостей
Одесская область снова не готова к смягчению карантина. Какие области соответствуют критериям ослаблений
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok