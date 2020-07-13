В полиции начали расследовать ДТП под Киевом, в котором погибла семья из 4 человек

Полиция начала расследовать дорожно-транспортное происшествие (ДТП), повлекшее гибель 4 людей в Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини. "В результате столкновения двух транспортных средств погибли 4 человека, среди которых двое детей. Правоохранители задержали водителя-правонарушителя, по данному факту начато уголовное производство", - сказано в нем. Вчера в 17:20 в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Столичном шоссе. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичной полиции, экипажи патрульной полиции и врачи. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes совершил столкновение с другим авто, которое двигалось впереди в попутном направлении. После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai. ДТП под Киевом. Фото: пресс-служба Полиции Киева В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля Hyundai, среди которых двое малолетних детей, погибли. Мальчика, 2006 года рождения, доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи. 39-летний водитель автомобиля Mercedes был задержан. Сейчас он находится в больнице. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства и причины этой смертельной ДТП. Как сообщали Українськi Новини, ранее было известно о 3 погибших людях и 2 травмированных детях из-за ДТП в Киевской области. Тем временем, Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.