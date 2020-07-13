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13 июля 2020, понедельник, 11:52 1591
Происшествия 2020-07-13T12:00:02+03:00
Українські Новини
В полиции начали расследовать ДТП под Киевом, в котором погибла семья из 4 человек

В полиции начали расследовать ДТП под Киевом, в котором погибла семья из 4 человек

Кира Молчанова
Киев, ДТП, Вождение в нетрезвом состоянии, Пьяное вождение, ДТП в Киевской области, ДТП в Киеве, ДТП под Киевом
ДТП под Киевом. Фото: пресс-служба Полиции Киева
ДТП под Киевом. Фото: пресс-служба Полиции Киева

Полиция начала расследовать дорожно-транспортное происшествие (ДТП), повлекшее гибель 4 людей в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.

"В результате столкновения двух транспортных средств погибли 4 человека, среди которых двое детей. Правоохранители задержали водителя-правонарушителя, по данному факту начато уголовное производство", - сказано в нем.

Вчера в 17:20 в столичную полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Столичном шоссе.

На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичной полиции, экипажи патрульной полиции и врачи.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mercedes совершил столкновение с другим авто, которое двигалось впереди в попутном направлении.

После этого выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Hyundai.

ДТП под Киевом. Фото: пресс-служба Полиции КиеваДТП под Киевом. Фото: пресс-служба Полиции Киева

В результате происшествия водитель и пассажиры автомобиля Hyundai, среди которых двое малолетних детей, погибли.

Мальчика, 2006 года рождения, доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.

39-летний водитель автомобиля Mercedes был задержан.

Сейчас он находится в больнице.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства и причины этой смертельной ДТП.

Как сообщали Українськi Новини, ранее было известно о 3 погибших людях и 2 травмированных детях из-за ДТП в Киевской области.

Тем временем, Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии.

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