Летний отпуск 2020: сколько стоит отдых на черноморском полуострове Горький кут

В Украине продолжается горячий сезон летних отпусков и для отдыха украинцы все больше выбирают внутренний туризм, популярностью пользуются озера и черноморские курорты. На полуострове Горький кут, который омывает Черное море, проживание в среднем стоит от 150 гривен с человека, передают Українські Новини.

Полуостров Горький кут еще называют маленьким Крымом. Омывается Черным морем в Херсонской области. Также здесь есть целебная вода, насыщенная серебром и йодом, лечебные грязи и уникальный ионизированный воздух.

Отдых на острове Горький кут. Фото: travel.tochka.net

Туристические объекты и интересные места:

родник с "серебряной водой";

каменный мост ("Дарьев");

Каланчак – Дом земской школы, ХІХ века, возведен в ренесансно-барочном стиле, памятник козакам-турбаивцам;

Усадьба С. Б. Фальц-Фейн, парк;

Гейзер с серебряной водой.

Источники на полуострове. Фото: raduga.net.ua

Стоимость проживания

В поселке Хорлы туристам предлагаю различные варианты проживания. Кроме того, базы отдыха расположены близко к морю. Туристам не придется долго добираться до пляжа.

В частном секторе предлагают жилье со стоимостью от 100-150 гривен с человека. Но удобства расположены на территории для общего пользования.

Также предлагают номера улучшенных категорий с удобствами в номере, среди которых: санузел, телевизор, кондиционер, холодильник. Цены в номерах "Стандарт" или "Полулюкс" стартуют от 250 гривен в сутки с 1 человека.

В номерах "Люкс" в среднем цена за проживание 450-600 гривен с одного человека в сутки. Отдыхающим предлагают удобства в номерах: качественна мебель, новый ремонт, бытовая техника, санузел, а также предлагается частный пляж с шезлонгами.

Как добраться

Добраться в Хорлы можно от г. Херсона: от пригородной автостанции (Центральный рынок) на рейсовом автобусе Херсон-Хорлы.

Автомобилем от г. Херсона до Каланчака (80 км) и Каланчак-Хорлы (20 км).

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Ранее Українські Новини сообщали, цена за отдых у Карпатах у кристально чистого озера Молодости, которое ничем не уступает морскому, начинается от 1480 гривен с двух человек за 3 дня и 2 ночи.

Украинцы могут провести летний отпуск на острове Джарылгач на черноморском побережье, где стоимость проживания в среднем стоит от 200 гривен с человека.