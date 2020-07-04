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04 июля 2020, суббота, 05:45 6
Туризм 2020-07-04T05:45:01+03:00
Українські Новини
Розовое озеро – альтернатива морю. Где провести летний отпуск и сколько стоит отдых в Херсонской области

Розовое озеро – альтернатива морю. Где провести летний отпуск и сколько стоит отдых в Херсонской области

Ирина Николенко
Херсонская область, Отдых, Розовое озеро, Туризм в Украине, Внутренний туризм, Отпуск-2020
Розовое Лемурийское озеро. Фото:uarp.org
Розовое Лемурийское озеро. Фото:uarp.org

В то время, как в Украине разгар туристического сезона, украинцы едут отдыхать не только на море, но и пользуется популярностью зеленый туризм – Голубые озера в Черниговской области. Также одним из популярных маршрутов – розовое озеро в Херсонской области, которое не поступается даже Мертвому морю, передают Українські Новини.

Целебное Лемурийское озеро расположено в Херсонской области в селе Григорьевка Чаплинского района, в одной из бухт залива Сиваш.

Лемурийское озеро. Фото: inlviv.in.uaЛемурийское озеро. Фото: inlviv.in.ua

Розовое озеро не только очень красивое, но и обладает целебными свойствами. Из-за большого содержания соли – до 300 граммов на литр, в нем невозможно утонуть.

Кроме того, вода Лемурийского озера обогащенная различными минералами, кислотами, углеводами, азотистыми веществами, солями, преимущественно хлористого магния и калия, йодистого натрия, бромистого магния.

Окраска озера стала розовым из-за йодобромного соединения. Сюда приезжают отдыхать люди, которые имеют проблемы с суставами. По словам туристов, купание в озере лечит кожу и суставы.

Отдых на розовом озере. Фото: inlviv.in.uaОтдых на розовом озере. Фото: inlviv.in.ua

Согласно легендам, Розовое озеро – это остатками доисторического Лемурийского моря.

Где остановиться

Остановиться возле Лемурийского озера можно в палатках.

Также местные жители предоставляют в аренду жилья со всеми удобствами. Цена за сутки стоит от 100 гривен. Также есть более дороже варианты проживания. К примеру, трехкомнатный дом, который вмещает 9 человек, стоит 1200 гривен в сутки. Дом оборудован всема необходимыми удобствами.

Как добраться

Чтобы попасть на Лемурийское озеро, с Херсона можно отправиться автобусом до пгт Чаплынка, откуда до села Григорьевка ходят нечастые автобусы. Далее от Григорьевки до самого озера можно добраться по 4-километровому отрезку степной грунтовой дороги.

Отдых в Херсонской области. Фото:coffee7milk.comОтдых в Херсонской области. Фото:coffee7milk.com

Ранее Українські Новини сообщали, неизведанные черноморские курорты – во время летнего отдыха украинцы посещают более дешевые курорты по сравнению с одесскими.

Во время отпуска можно отправиться в популярные места зеленого туризма – посетить одно из 7 чудес Украины – заповедник "Аскания-Нова".

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