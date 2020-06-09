Количество регистраций новых ФЛП вернулось к докризисному периоду, - Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Антикризисные меры правительства дают первые результаты. Количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулось фактически к докризисному периоду", - отметил Шмыгаль.

Также он подчеркнул, что за прошедшую неделю было зарегистрировано более 5 тыс. новых ФЛП и почти тысяча новых предприятий.

Премьер-министр напомнил, что правительство обновило программу кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%".

"Мы снимаем административные барьеры, а ставка на рефинансирование будет снижена фактически до 0%. Кроме того, правительство подало в парламент законопроект, который запустит программу "Новые деньги" для украинских предпринимателей. Это также дешевые ресурсы практически под 0%. Ожидаем быстрое решение Верховной Рады", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, по итогам 2019 года количество физлиц-предпринимателей увеличилось на 19,8 тыс. до 1,9 млн.

Ранее Кабмин выделил неработающим из-за карантина ФЛП 1,6 млрд грн на компенсацию по уходу за ребенком.