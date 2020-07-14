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14 июля 2020, вторник, 18:50 22
Политика 2020-07-14T18:50:23+03:00
Українські Новини
Зеленский отправил на Донбасс Хомчака из-за обстрелов боевиков

Зеленский отправил на Донбасс Хомчака из-за обстрелов боевиков

Ольга Фандорина
ВСУ, обстрелы на Донбассе, Руслан Хомчак, обострение на Донбассе
Хомчак. Фото: glavcom.ua
Хомчак. Фото: glavcom.ua

Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак по поручению Президента Владимира Зеленского отбыл на Донбасс для изучения обстоятельств обстрела украинских военных в районе Зайцево (Донецкая область).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

"Президент Украины Владимир Зеленский держит под личным контролем ситуацию с убийством военного медика и ранением бойцов во время эвакуации тела погибшего военнослужащего в районе Зайцево Донецкой области. На выполнение задания Главы государства на место выехали Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец", - сказано в нем.

Президент назвал это убийство "очередным доказательством цинизма, лживости и бесчеловечности боевиков".

"Здесь не может быть никакого двойного трактования. Есть конкретное умышленное преступление - убийство, засада и повторное убийство. Все это лишний раз убеждает в том, что война продолжается. Эта трагедия еще раз возвращает нас к пониманию наших фундаментальных ценностей. Украина должна жестко охранять свои территории. Украина должна жестко отвечать на подлые действия боевиков. Украина должна четко понимать риски, которые несет существование серых уголовных анклавов. Украина должна всегда знать цену "обещаниям" той стороны", - сказал он.

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших.

Как сообщали Українські Новини, 12 июля на Донбассе боевики обстреляли жилые дома, были ранены шестеро украинских военных.

Также 11 июля боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 3 военных получили ранения.

 

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