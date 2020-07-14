Обострение на Донбассе. Погибли трое украинских военных, еще двое ранены

Вчера, 13 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РФ 18 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими договоренностями оружие. Погибли три бойца ВСУ, еще двое - ранены и травмированы. Об этом говорится в сообщении штаба ООС, передают Українські Новини.

Так, сообщается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Сартаны и Водяного противник открывал огонь из 120-ти мм минометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", крупнейшая вражеская вооруженная активность наблюдалась неподалеку Луганского, Крымского и Орехово. На этих участках линии фронта противник вел огонь из минометов калибра 120 мм. Также вооруженные формирования РФ обстреляли и участок разведения сил и средств №2 Золотое выпустив 1 мину калибра 120 мм.

Кроме того, во время эвакуации тела погибшего военнослужащего, вблизи поселка Зайцево, передвигаясь к месту гибели нашего защитника эвакуационная группа попала в заранее подготовленную засаду оккупантов.

"Враг безжалостно применил стрелковое вооружение практически вплотную расстреляв представителей эвакуационной группы. В результате обстрела погиб военный медик, один воин получил ранения, а еще один - боевое травмирование. Дальнейшие эвакуационные мероприятия были невозможны, ведь враг продолжил обстрел уже из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В настоящее время тела наших защитников находятся на месте обстрела и требуют эвакуации. В общем, за прошедшие сутки, к сожалению, трое наших мужественных защитников погибли, один был ранен и еще один получил боевое травмирование. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших украинских героев", - говорится в сообщении.

По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники уничтожили одного и ранили двух захватчиков.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Авдеевки.

По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, 12 июля на Донбассе боевики обстреляли жилые дома, были ранены шестеро украинских военных.

Также 11 июля боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил, 3 военных получили ранения.