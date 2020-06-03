Украинцы снова могут зарегистрировать авто в передвижном центре МВД

С ослаблением карантина МВД снова запустило передвижные сервисные центы, в которых можно получить те же услуги, что и в стационарных сервисных центрах.

Об этом говорится в Facebook в сообщении пресс-службе МВД.

Каждый передвижной сервисный центр МВД оснащен современным оборудованием и в тем можно получить следующие услуги:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

замена водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения.

Мобильные сервисные центры МВД обслуживают граждан в отдаленных уголках страны.

В сообщении говорится, что такой мобильный центр может приехать в любой населенный пункт. Инициировать его приезд могут сами местные жители, обратившись в органы местного самоуправления.

Кроме того, на сайте МВД есть график выезда мобильного сервисного центра.

Как сообщали Українські Новини, с 1 июня 2020 года Министерство внутренних дел запустило в штатном режиме работу системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в Киеве и в Киевской области.

Во фракции "Слуга народа" практически все депутаты недовольны работой министра внутренних дел Арсена Авакова, который дольше всех возглавляет МВД.