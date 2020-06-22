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22 июня 2020, понедельник, 14:26 95
Экономика 2020-06-22T14:33:35+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" снизил цену для населения на газ почти на 6% на июнь

"Нефтегаз" снизил цену для населения на газ почти на 6% на июнь

Анна Рудык
Газ, цены на газ, Снижение цены на газ, Нефтегаз
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила на июнь цену на природный газ для населения на условиях положения о наложении специальных обязанностей (ПСО) на 5,9%, или на 133,44 гривну/тыс. куб. м до 2 142,28 гривен/тыс. куб. м (без НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами) по сравнению с маем.

Об этом свидетельствует информация на сайте "Нефтегаза", передают Українські Новини.

При этом цена для населения на ПСО с учетом НДС составляет 2 570,7 гривен/тыс. куб. м.

Как сообщали Українськi Новини, газ в Украине будут измерять в киловатт-часах, а не кубометрах.

Также мы писали, как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция.

Ранее Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" снизила на июнь цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 19,1-20,7% до 3 255,6-3 818,4 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты.

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