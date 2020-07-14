Карантин усадил мир на велосипеды, и они стали дефицитными

Украинские медики отмечают, что именно социальное дистанцирование стало одним из самых эффективных способов борьбы с коронавирусом, поэтому люди все чаще предпочитают добираться куда-то на велосипедах. Из-за роста спроса в мире начался дефицит этого вида транспорта, сообщает Financial Times.

Так, новые велосипеды раскупают сразу после того, как они появились в продаже. Медленнее раскупают велосипеды премиум-сегмента. Чтобы наверняка купить велосипед, продавцы ведут листы ожидания, в которых приходится стоять месяцами.

С велосипедным дефицитом столкнулась не только Европа, но и Китай с Тайванем. Так, во Франции онлайн-продажи в мае выросли на 350%. Некоторые компании закупают бывшие в употреблении роверы, ремонтируют их и перепродают. На такие товары тоже есть спрос.

По данным компании Turin Bicycle, у которой есть магазины в Чикаго и Денвере, все модели дешевле $1000 полностью раскуплены.

Есть спрос и на дорогие байки. По данным лондонского производителя Brompton, чьи складные велосипеды могут стоить и по 1000 фунтов, спрос сейчас превышает то, что компания способна произвести. Компании были вынуждены прекратить принимать заказы до октября.

Как сообщали Українські Новини, эксперты в одном из крупном исследований, финансируемых Всемирной органзацией здравоохранения, заявили, что расстояние в один метр может снизить риск заражения коронавирусом на 80 процентов.

Ранее иммунологи заявили, что коронавирус способен задерживаться в воздухе несколько часов.