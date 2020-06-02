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  • Расстояние в один метр между людьми может снизить риск заболевания коронавирусом на 80%,– исследование
02 июня 2020, вторник, 17:09 19 Инфографика
Мир 2020-06-02T17:15:02+03:00
Українські Новини
Расстояние в один метр между людьми может снизить риск заболевания коронавирусом на 80%,– исследование

Расстояние в один метр между людьми может снизить риск заболевания коронавирусом на 80%,– исследование

Елизавета Кесельман
Исследование, Коронавирус, Социальная дистанция, Иммунологи
Коронавирус. Фото: Pixabay
Коронавирус. Фото: Pixabay

Одной из самых важных мер безопасности против заболевания коронавирусом является соблюдение дистанции, а также ношение масок. Тем временем, эксперты в одном из крупном исследований, финансируемых Всемирной органзацией здравоохранения, заявили, что расстояние в один метр может снизить риск заражения коронавирусом на 80 процентов. Об этом передает Dailymail. 

Отмечается, что исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, поможет  смягчить правила социального дистанцирования в Великобритании.

Исследователи обнаружили, что вероятность заражения вирусом составляет около 1,3% в двух метрах от зараженного пациента. Но вдвое этот разрыв увеличил риск до 2,6%.

Это означает, что заболевание будет распространяться менее чем на 3 из 100 человек против 13 на 100, без какого-либо социального дистанцирования. Это соответствует снижению риска на 80 процентов.

Исследование показало, что ничто не может обеспечить полную защиту, хотя маски для лица обладают сильным эффектом - снижая риск заражения вирусом до 85 процентов.

Ведущие эксперты ВОЗ предусматривают социальную дистанцию в один метр - и Британия является одной из немногих стран, идущих дальше. Франция, Швеция, Сингапур и Австрия все следуют советам агентства ООН, а Германия, Австралия и Нидерланды выбрали 1,5 метра.

Министр жилищного строительства Саймон Кларк заявил сегодня, что правительство "намерено" придерживаться "правила двух метров", несмотря на растущее давление. 

"Это то, что, как мы верим, обеспечивает безопасность общественности, поддерживает риск на управляемом уровне и позволяет нам вернуть нашу экономику к нормальной жизни", - добавил чиновник. 

Как сообщали Українські Новини, ранее иммунологи заявили, что коронавирус способен задерживаться в воздухе несколько часов. 

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