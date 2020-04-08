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  • Снявший видео с братом Ермака является внештатным агентом СБУ, - адвокат Мостовенко
08 апреля 2020, среда, 10:37 1584
Политика 2020-04-08T10:37:57+03:00
Українські Новини
Снявший видео с братом Ермака является внештатным агентом СБУ, - адвокат Мостовенко

Снявший видео с братом Ермака является внештатным агентом СБУ, - адвокат Мостовенко

Анна Рудык
СБУ, Андрей Ермак, Дмитрий Штанько
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua
Андрей Ермак. Фото: president.gov.ua

Адвокат Сергей Мостовенко, который защищает одного из пострадавших от действий Дмитрия Штанько, записавшего резонансное видео с братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом заявляет, что этот человек - внештатный агент СБУ и профессиональный провокатор.

Об этом Мостовенко сообщил Українським Новинам.

"Штанько - внештатный агент СБУ и провокатор. Об этом говорит его поведение. В нашем деле Штанько - профессиональный и подконтрольный СБУ провокатор", - заявил юрист.

Мостовенко рассказал о том, как Штанько осуществил провокацию в отношении его клиента Алексея Морозова.

Со словам адвоката, Морозов является обвиняемым по делу о предложении неправомерной выгоды служебному лицу.

Согласно материалам дела в 2018-19 годах он был посредником в заключении договора аренды помещения ликвидированного банка "Хрещатик" фирмой "Фингарант", учредителем и директором которой был Штанько.

Морозов обратился к правоохранительным органам с просьбой начать уголовное производство в отношении сотрудников СБУ и ГПУ, которые, по его мнению, руководили действиями Штанько и создали условия для совершения им преступления, то есть имело место провокация подкупа.

Штанько настойчиво предлагал Морозову, работающему в банке Хрещатик, сдать в аренду помещение по заниженной стоимости за вознаграждение.

Переговоры длились несколько месяцев, был заключен договор, и фигурантов дела задержали в кафе на встрече, после того как Штанько демонстративно выложил на стол пакет с деньгами.

При изучении материалов дела оказалось, что фирма "Фингрант" (возглавлял Штанько), предоставив банковские реквизиты для подготовки документов, закрыла счета в банке еще до заключения договора аренды, а сам договор был расторгнут на следующий день после подписания.

Штанько в этом деле проходит свидетелем.

Заявителем является харьковчанин, который на момент подачи заявления был осужден в Харькове за мошенничество, но получил условный срок, а прокуратура приговор не обжаловала.

Адвокат Морозова также рассказал, что бывший подполковник милиции Штанько тоже избежал уголовной ответственности и возможно после этого был завербован СБУ.

В 2013-14 годах он привлекался к уголовной ответственности в Харькове по делу о мошенничестве с платежными карточками, но от уголовной ответственности был освобожден, а после начал фигурировать в различных делах СБУ как "свидетель" и "заявитель".

Как сообщали Українськi Новини, брат Ермака за деньги вредил крупнейшему украинскому стивидору Тис.

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