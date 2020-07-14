Легализация игорного бизнеса и электронной розничной торговли лекарствами. Чем займется Рада во вторник

Верховная Рада во вторник, 14 июля, продолжит рассматривать законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса во втором чтении.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первым вопросом повестки дня заседания указан законопроект о легализации игорного бизнеса, далее запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта № 3648 о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.

Для включения в повестку дня сессии и принятия решения указан законопроекты № 3697 о дополнительных мерах по финансовому оздоровлению государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова".

Для включения в повестку дня сессии и принятия решения о сокращении сроков внесения альтернативных проектов указан законопроект № 3760 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Также Рада на внеочередном пленарном заседании во вторник, 14 июля, рассмотрит законопроекты № 3615, 3615-1 о легализации электронной розничной торговли лечебными средствами. Первым в повестке дня для сокращения сроков подачи предложений и поправок значится законопроект № 3658 о совершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.

Для включения в повестку дня и принятия решения о сокращении сроков внесения альтернативных проектов указан законопроект № 3781 о дополнительной государственной поддержки детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавируса.

Парламентарии во 2-м чтении рассмотрят законопроекты № 2013 о повышении размера стипендии и ежегодной помощи и № 2524 о функционировании электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей, а в 1-м чтении законопроект № 3550 о содействии развития физической культуры и спорта.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Рада проведет дополнительное внеочередное заседание.

Тем временем Рада намерена отменить обязательное посещение безработных центров занятости во время карантина.