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14 июля 2020, вторник, 09:25 473
Верховная Рада и партии 2020-07-14T10:16:39+03:00
Українські Новини
Легализация игорного бизнеса и электронной розничной торговли лекарствами. Чем займется Рада во вторник

Легализация игорного бизнеса и электронной розничной торговли лекарствами. Чем займется Рада во вторник

Анна Рудык
Верховная Рада, Лекарства, заседание Верховной Рады, Легализация игорного бизнеса
Верховная Рада
Верховная Рада

Верховная Рада во вторник, 14 июля, продолжит рассматривать законопроект № 2285-д о легализации игорного бизнеса во втором чтении.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Первым вопросом повестки дня заседания указан законопроект о легализации игорного бизнеса, далее запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта № 3648 о безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови.

Для включения в повестку дня сессии и принятия решения указан законопроекты № 3697 о дополнительных мерах по финансовому оздоровлению государственного предприятия "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова".

Для включения в повестку дня сессии и принятия решения о сокращении сроков внесения альтернативных проектов указан законопроект № 3760 о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Также Рада на внеочередном пленарном заседании во вторник, 14 июля, рассмотрит законопроекты № 3615, 3615-1 о легализации электронной розничной торговли лечебными средствами. Первым в повестке дня для сокращения сроков подачи предложений и поправок значится законопроект № 3658 о совершенствовании условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии.

Для включения в повестку дня и принятия решения о сокращении сроков внесения альтернативных проектов указан законопроект № 3781 о дополнительной государственной поддержки детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавируса.

Парламентарии во 2-м чтении рассмотрят законопроекты № 2013 о повышении размера стипендии и ежегодной помощи и № 2524 о функционировании электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей, а в 1-м чтении законопроект № 3550 о содействии развития физической культуры и спорта.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Рада проведет дополнительное внеочередное заседание.

Тем временем Рада намерена отменить обязательное посещение безработных центров занятости во время карантина.

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