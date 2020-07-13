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13 июля 2020, понедельник, 21:00 79
Общество 2020-07-13T21:00:01+03:00
Українські Новини
Сильное похолодание, шквалы и град. Прогноз погоды на 14 июля

Сильное похолодание, шквалы и град. Прогноз погоды на 14 июля

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Дождь. Фото: pixabay
Дождь. Фото: pixabay

14 июля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +18…+20 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+14 градусов, днем +16…+22 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +17…+22 градуса.

В Моршине без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус.

В Сваляве без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, в Житомирской области без осадков, в Киевской области местами кратковременный дождь, в Черниговской и Сумской областях сильный дождь, днем, кроме Житомирской области, местами грозы, местами град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 градусов, днем +16…+22 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, в Днепропетровской области кратковременный дождь, в Полтавской области сильный дождь, днем грозы, местами град; на остальной территории без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +17…+23 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в Харьковской области сильный дождь, днем грозы, днем местами град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +20…+27 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, только в Запорожской области, а ночью местами и в Херсонской области кратковременный дождь, днем в Запорожской области грозы, местами град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +22…+28 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +25…+27 градусов.

13 июля на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22…+26 градусов, в Днепре возле Киева +21 градус.

Как сообщали Українські Новини, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине

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