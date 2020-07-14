Минэнерго прогнозирует повышение цен на электричество для небытовых потребителей

Министерство энергетики прогнозирует увеличение стоимости электроэнергии на 4% для небытовых потребителей в связи с увеличением тарифа национальной энергетической компании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%, или на 84,83 гривен/МВт-ч, до 240,23 гривен/МВт-ч с августа.

Об этом Українським Новинам сообщило министерство.

Минэнерго отметило, что средний тариф на электроэнергию для небытовых потребителей второго класса составляет 2,7 гривны/кВт-ч и тарифы на электроэнергию для таких потребителей вырастут ориентировочно на 10 копеек/кВт-ч.

"То есть такое повышение тарифа на передачу приведет к росту конечной цены для небытовых потребителей не более, чем на 4%", - подчеркнуло министерство.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин хочет пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения.

Ранее Герус заявил, что мощности ТЭС превысили мощности АЭС из-за балансовых ограничений.

Также в Украине на 7% поднялись цены на энергию после решений Минэкоэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова.