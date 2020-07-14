подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Минэнерго прогнозирует повышение цен на электричество для небытовых потребителей
14 июля 2020, вторник, 14:43 25
Экономика 2020-07-14T14:48:09+03:00
Українські Новини
Минэнерго прогнозирует повышение цен на электричество для небытовых потребителей

Минэнерго прогнозирует повышение цен на электричество для небытовых потребителей

Анна Рудык
Электроэнергия, Электричество, Минэнерго, цены на электроэнергию
Электричество. Фото: пресс-служба Донбассэнерго
Электричество. Фото: пресс-служба Донбассэнерго

Министерство энергетики прогнозирует увеличение стоимости электроэнергии на 4% для небытовых потребителей в связи с увеличением тарифа национальной энергетической компании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%, или на 84,83 гривен/МВт-ч, до 240,23 гривен/МВт-ч с августа.

Об этом Українським Новинам сообщило министерство.

Минэнерго отметило, что средний тариф на электроэнергию для небытовых потребителей второго класса составляет 2,7 гривны/кВт-ч и тарифы на электроэнергию для таких потребителей вырастут ориентировочно на 10 копеек/кВт-ч.

"То есть такое повышение тарифа на передачу приведет к росту конечной цены для небытовых потребителей не более, чем на 4%", - подчеркнуло министерство.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин хочет пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения.     

Ранее Герус заявил, что мощности ТЭС превысили мощности АЭС из-за балансовых ограничений.  

Также в Украине на 7% поднялись цены на энергию после решений Минэкоэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова.    

Больше новостей о: Электроэнергия Электричество Минэнерго цены на электроэнергию

Увеличение тарифа "Укрэнерго" не повлияет на цену ...
Без инвестиций в электросети мы будем терять 20 мл...
Нынешнее тарифное регулирование не дает возможност...
Кабмин хочет пересмотреть тарифы на электроэнергию...
В Украине легализовали игорный бизнес
Одесская область снова не готова к смягчению карантина. Какие области соответствуют критериям ослаблений
Новости
Минэнерго прогнозирует повышение цен на электричество для небытовых потребителей 14:43
Застройщик угрожает Жулянам инфраструктурным коллапсом и экологической катастрофой 14:42
За подделку автомобильного номерного знака Рада хочет лишать свободы на 5-7 лет 14:41
Христианские мозаики в Соборе Святой Софии будут накрывать во время мусульманских молитв 14:28
В Беларуси сняли с выборов главного оппозиционного противника Лукашенко 14:19
больше новостей
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
Через три дня Венгрия запретит въезд из Украины 16:55
больше новостей
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Пенсионный стаж можно докупить: сколько стоит год и как это сделать 05:30 Инфографика
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
больше новостей
Ливень в Харькове побил рекорд за всю историю метеонаблюдений
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok