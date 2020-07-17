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17 июля 2020, пятница, 06:00 783
Жизнь 2020-07-17T06:00:01+03:00
Українські Новини
Замедляет старение и способствует лечению астмы. В чем польза винограда и как его правильно употреблять

Замедляет старение и способствует лечению астмы. В чем польза винограда и как его правильно употреблять

Анна Рудык
Фрукты, Ягоды, Виноград, польза винограда
Виноград. Фото: pixabay.com/Couleur
Виноград. Фото: pixabay.com/Couleur

В то время, как самым дешевым фруктом на рынке оказался банан, виноград совсем скоро появится в продаже в больших количествах. Он является одним из самых вкусных полезных лакомств для многих и с легкостью может конкурировать по вкусу с разными шоколадками и выпечкой, ведь отменно утоляет желание сладостей. В чем именно польза ягоды и чем она может быть опасна, пишет "Сегодня".

Польза винограда

  • виноград полезен при лечении астмы, он поднимает уровень окиси азота в крови, предотвращая образование тромбов, что снижает вероятность возникновения сердечных приступов;
  • виноград – хороший помощник при лечении запоров, несварении желудка; он борется с заболеваниями печени, снимает усталость, замедляет процесс старения;
  • бордовый виноград обладает антибактериальными и антивирусными свойствами, защищая организм от инфекций и даже способен излечить герпес.

Также сок из спелых ягод винограда обладает полезными свойствами.В домашних условиях он может быть прекрасным средством для лечения мигрени. Выпивать его следует рано утром, натощак, не разбавляя водой. Сок, приготовленный из светло-зеленых ягод, поддержит иммунную систему, наградит бодростью и энергией. А сок из сортов винограда с фиолетовым окрасом поможет в профилактике рака молочной железы, улучшит работу мозга и уменьшит риск возрастной потери зрения.

Вред и противопоказания к употреблению винограда

Вредно употреблять ягоды и сок винограда при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, диарее. Не стоит есть виноград людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением. При гипертонии, циррозе печени, колите, при кариесе и стоматите, употребление винограда также может причинить вред. Врачи не советуют есть виноград беременным женщинам.

Виноград нельзя употреблять вместе с сырым молоком, сырыми фруктами и овощами. А также с жирной пищей, минеральной водой, спиртными напитками. Это грозит расстройством желудочно-кишечного тракта.

Кроме того, перед употреблением виноград стоит промыть теплой водой.

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Тем временем резко упали цены на ранний херсонский арбуз, оптовая цена за ягоду достигала 20 грн/кг.

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