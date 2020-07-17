Уповільнює старіння і сприяє лікуванню астми. У чому користь винограду і як його правильно вживати

Крім кавуна, який володіє безліччю корисних елементів, влітку варто украпити організм ще і виноградом, який зовсім скоро масово з'явиться у продажу в великих кількостях. Він є одним з найсмачніших корисних смаколиків для багатьох, адже чудово втамовує спрагу та бажання з'їсти чогось солодокого. У чому саме користь ягоди і чим вона може бути небезпечною, пише "Сьогодні".

Користь винограду

виноград корисний при лікуванні астми, він підіймає рівень окису азоту в крові, запобігаючи утворенню тромбів, що знижує ймовірність виникнення серцевих нападів;

виноград – гарний помічник при лікуванні закрепів, нетравленні шлунка; він бореться з захворюваннями печінки, знімає втому, уповільнює процес старіння;

бордовий виноград володіє антибактеріальними і антивірусними властивостями, захищаючи організм від інфекцій і навіть здатний вилікувати герпес.

Також сік із стиглих ягід винограду володіє корисними властивостями.В домашніх умовах він може бути прекрасним засобом для лікування мігрені. Випивати його слід рано вранці, натщесерце, не розбавляючи водою. Сік, приготований з світло-зелених ягід, підтримує імунну систему, нагородить бадьорістю і енергією. А сік із сортів винограду з фіолетовим забарвленням допоможе у профілактиці раку молочної залози, поліпшить роботу мозку і зменшить ризик вікової втрати зору.

Шкоду і протипоказання до вживання винограду

Шкідливо вживати ягоди і сік винограду при виразковій хворобі шлунка і дванадцятипалої кишки, діареї. Не варто їсти виноград людям, які страждають від цукрового діабету, ожиріння. При гіпертонії, цирозі печінки, коліті, при карієсі і стоматиті, вживання винограду також може заподіяти шкоду. Лікарі не радять їсти виноград вагітним жінкам.

Виноград не можна вживати разом із сирим молоком, сирими фруктами і овочами. А також з жирною їжею, мінеральною водою, спиртними напоями. Це загрожує розладом шлунково-кишкового тракту.

Крім того, перед вживанням виноград варто промити теплою водою.

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