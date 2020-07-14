Увеличение тарифа "Укрэнерго" не повлияет на цену электроэнергии для населения, - Минэнерго

Министерство энергетики не прогнозирует рост цен на электроэнергию для населения в связи с увеличением тарифа национальной энергетической компании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%, или на 84,83 грн\/МВт-ч до 240,23 гривен\/МВт-ч с августа. Об этом Українським Новинам сообщило министерство. "На стоимость электроэнергии для населения увеличение тарифа на передачу не повлияет", - сообщило министерство. Также Минэнерго подчеркнуло, что в связи с увеличением тарифа на передачу стоимость электроэнергии для промышленных потребителей может увеличиться на 4%. Как сообщали Українські Новини, цена на электроэнергию в Украине снизилась на 15%, но она все еще выше, чем в Европе. Рада списала долги старого рынка электроэнергии. Кабмин обязал ТЭС использовать для производства электроэнергии только украинский уголь.