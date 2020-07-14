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14 июля 2020, вторник, 12:45 396
Экономика 2020-07-14T12:45:46+03:00
Українські Новини
Увеличение тарифа "Укрэнерго" не повлияет на цену электроэнергии для населения, - Минэнерго

Увеличение тарифа "Укрэнерго" не повлияет на цену электроэнергии для населения, - Минэнерго

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Укрэнерго, Минэнерго, Платежки, Цена на электроэнергию
Платежки. Фото:
Платежки. Фото: "Инсайдер Житомира"

Министерство энергетики не прогнозирует рост цен на электроэнергию для населения в связи с увеличением тарифа национальной энергетической компании "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 54,6%, или на 84,83 грн/МВт-ч до 240,23 гривен/МВт-ч с августа.

Об этом Українським Новинам сообщило министерство.

"На стоимость электроэнергии для населения увеличение тарифа на передачу не повлияет", - сообщило министерство.

Также Минэнерго подчеркнуло, что в связи с увеличением тарифа на передачу стоимость электроэнергии для промышленных потребителей может увеличиться на 4%.

Как сообщали Українські Новини, цена на электроэнергию в Украине снизилась на 15%, но она все еще выше, чем в Европе.

Рада списала долги старого рынка электроэнергии.

Кабмин обязал ТЭС использовать для производства электроэнергии только украинский уголь.

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