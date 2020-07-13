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13 июля 2020, понедельник, 11:12 343
Экономика 2020-07-13T12:00:03+03:00
Українські Новини
Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 15%, но она все еще выше, чем в Европе

Цена на электроэнергию в Украине снизилась на 15%, но она все еще выше, чем в Европе

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Цена на электроэнергию
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: obozrevatel.com
Электроэнергия (иллюстрация). Фото: obozrevatel.com

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 13 июля снизилась на 14,8%, или на 216,09 гривен/МВт-ч до 1 245,02 гривны/МВт-ч по сравнению с 6 июля.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" увеличилась на 6,1%, или на 99,5 гривен/МВт-ч до 1 719,9 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (40,95 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (2,37 евро/МВт-ч) в 17,3 раза, в Швеции (18,27 евро/МВт-ч) - в 2,2 раза, в Дании (31,05 евро/МВт-ч) - на 24,2%, во Франции (34,68 евро/МВт-ч) на 15,3%, в Германии (34,18 евро/МВт-ч) - на 16,5%, в Австрии (34,31 евро/МВт-ч) на 16,2%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии увеличилась на 13,5%, или на 4,29 евро/МВт-ч до 36,08 евро/МВт-ч (1 096,8 гривен/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 13 июля).

Как сообщали Українські Новини, Рада списала долги старого рынка электроэнергии.

Кабмин обязал ТЭС использовать для производства электроэнергии только украинский уголь.

Cвязанные с Игорем Коломойским, за время президентства Владимира Зеленского продали государственной компании "Центрэнерго" не менее 1,5 млн тонн. В основном это был российский уголь, хотя в Украине добывают уголь необходимых марок.

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